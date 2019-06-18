悲慘童年！11歲女童 慘遭胞兄性侵3年多203次

2019-06-18 23:30

［記者楊政郡／台中報導］台中市沙鹿區傳出一樁兄妹亂倫案，15歲哥哥愛看網路色情片、按捺不住性衝動，趁父母不在家找11歲妹妹洩慾，威脅要拿走她心愛東西如泰迪熊、錢等，每周1至2次得逞，3年多來總計203次，台中高分院少年法庭判4年6月確定，發現2013年9月「最後一次」，哥哥已成年（滿18歲），台中地院再判3年6月徒刑，日後兩罪定讞可聲請合併執行。

這是一個什麼樣的家庭讓人匪夷所思，此案是在「最後一次」後兩年多，2015年11月才曝光，據法院判決書透露，是因母親「碰過」哥哥的身體後又來摸妹妹，讓妹妹情緒完全失控、當場驚聲尖叫，當天與家人發生劇烈爭吵，事後還自殺未果，此事被父親得知後報案，妹妹才吐露出多年來遭哥哥性侵始末，法官也說少女長期在家裡被當性奴，家長卻沒處理！

據台中高分院判決書指出，在2010年間15歲的哥哥，平常愛看網路色情片，導致情慾高漲，年輕氣盛無法控制性衝動，同年7月暑假與11歲的妹妹單獨在家，把她叫進父親的房內，命她把衣服脫光，妹妹不從，威脅要把她抽屜的錢拿走，妹妹屈服於哥哥的魔掌而第一次性侵得逞。

從此後至妹妹滿14歲前，總計性侵184次，滿14歲後又性侵18次。

上述性侵為哥哥滿18歲前的犯行，台中高分院在審理時發現，被告滿18歲之後又性侵妹妹1次，此部分發回中檢重新起訴，台中地院另行審理，而這一次犯行也很奇特，好像哥哥已經查覺，妹妹的月經要來了，有了月經就會懷孕，不小心懷孕就會被發現，所以哥哥說「最後一次」。

台中地院判決書指出，2013年9月以後某日上午9時許，妹妹就讀國中三年級上學期，哥哥又趁父母均出外，在住處2樓房間，對妹妹說，擔心妹妹月經來臨，日後再有性交行為恐會懷孕，表明：「這是最後一次」等語，欲與妹妹性交，妹妹拒絕，竟威脅要取去她抽屜內泰迪熊為由，再次違背妹妹意願性侵得逞。

法官指出，此案被害人長期在家裡被哥哥性侵，家長卻未處理且任由持續發生，女孩身心受到極大傷害，審理期間哥哥雖當庭道歉多次，妹妹堅持不和解，希望哥哥至少被關2、3年，至今妹妹都不願回家享受天倫，家已成為惡夢的開端，台中地院依妨害性自主再判3年6月。

被告之前被判4年6月定讞，與成年後又被判此案3年6月，日後兩案均定讞後可聲請合併執行。

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