再爆3人受害！教授劈腿風波擴大 輔大性平會：已立案調查

2019-03-07 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕輔仁大學哲學系教授沈清楷日前被控2015年曾對女學生「約會強暴」，導致女生因此染上性病和憂鬱症，沒想到現在又爆出還有3名「受害者」也指控曾遭沈清楷玩弄感情。對此，輔大性別平等委員會今表示，該事件確定已經成案，目前性平調查小組正在積極調查。

沈清楷日前被已畢業的女學生爆料，2015年沈和她關係相當親密，但當她在沈家看電影時，沈就直接親吻她、摸她下體，還說「我現在就要先搞你」，女學生被迫發生關係後卻因此染上性病，並因沈清楷事後又多次欺騙她的感情而罹患憂鬱症。

該事件曝光後，沈清楷雖然事後曾向女生學表示，「無論如何，我欠你一個公開的道歉以及應有的處置」，不料2月18日又發聲明全盤否認女學生的指控，將採取法律追訴，引起外界諸多揣測，近日又爆出還有3名「受害者」也曾遭到沈清楷玩弄感情、發生關係，目前校方老師正積極呼籲受害者出面說明真相。

對此，輔大性別平等委員會今表示，有關沈清楷疑似涉及校園性平事件一案，性平會已受理檢舉成案，目前正透過調查小組積極調查，若沈清楷有違反性平法或校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則等，將依相關辦法處理。

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