女作家自曝險遭性侵 川普怒斥假新聞

2019-06-23

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國一名專欄女作家廿一日自曝，美國總統川普在廿多年前曾企圖性侵她，但並未得逞；川普則否認曾有此事，強調沒見過這人，更怒斥是假新聞。

20多年前在百貨公司更衣室遇狼爪

現年七十五歲、在ELLE雜誌寫忠告專欄的女作家卡洛爾（E. Jean Carroll）即將出版新書，她在刊登於紐約雜誌網站上的書摘中提及生命中遇過的渣男時寫道，一九九五或九六年時，她在紐約市曼哈頓第五大道上的波道夫‧古德曼百貨公司（Bergdorf Goodman），巧遇當時的地產大亨川普，未料川普卻將她強抵在更衣室牆壁上、拉下褲子拉鍊，企圖性侵。卡洛爾說，她歷經好一番掙扎才推開川普與逃離。

根據卡洛爾的說法，川普一眼就認出她，並邀她幫忙挑選禮物送給某「女孩」；川普提議買內衣，抓了一件連身式內衣就慫恿卡洛爾試穿。卡洛爾聲稱，川普把她帶到更衣室、推靠到牆上與拉下她的褲襪，整段性侵未遂過程不到三分鐘。卡洛爾說，該更衣區沒有工作人員，她當時也沒報警，但曾向兩名記者友人吐露此事，其中一人勸她報警，另一人叫她不要與律師團強大的川普作對。

紐約雜誌表示，曾向文中提及的卡洛爾兩名友人求證並獲得證實，但並未透露兩人身分。至於川普則發表聲明，怒斥指控是沒有證據的假新聞，「沒照片？沒監視器畫面？沒影片？沒報案紀錄？旁邊沒店員？我要謝謝百貨公司證實沒有此事的錄影畫面，因為根本沒發生過這件事」。

卡洛爾除了指控遭川普性侵未遂，還宣稱曾在一九九七年於加州比佛利山某飯店的電梯內，遭哥倫比亞廣播公司前執行長孟維斯（Les Moonves）襲擊。曾在電視圈呼風喚雨、去年九月因性侵指控遭革職的孟維斯，否認卡洛爾的指控。

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