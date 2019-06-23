女作家自曝險遭性侵 川普怒斥假新聞
列印

2019-06-23

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國一名專欄女作家廿一日自曝，美國總統川普在廿多年前曾企圖性侵她，但並未得逞；川普則否認曾有此事，強調沒見過這人，更怒斥是假新聞。

20多年前在百貨公司更衣室遇狼爪

現年七十五歲、在ELLE雜誌寫忠告專欄的女作家卡洛爾（E. Jean Carroll）即將出版新書，她在刊登於紐約雜誌網站上的書摘中提及生命中遇過的渣男時寫道，一九九五或九六年時，她在紐約市曼哈頓第五大道上的波道夫‧古德曼百貨公司（Bergdorf Goodman），巧遇當時的地產大亨川普，未料川普卻將她強抵在更衣室牆壁上、拉下褲子拉鍊，企圖性侵。卡洛爾說，她歷經好一番掙扎才推開川普與逃離。

根據卡洛爾的說法，川普一眼就認出她，並邀她幫忙挑選禮物送給某「女孩」；川普提議買內衣，抓了一件連身式內衣就慫恿卡洛爾試穿。卡洛爾聲稱，川普把她帶到更衣室、推靠到牆上與拉下她的褲襪，整段性侵未遂過程不到三分鐘。卡洛爾說，該更衣區沒有工作人員，她當時也沒報警，但曾向兩名記者友人吐露此事，其中一人勸她報警，另一人叫她不要與律師團強大的川普作對。

紐約雜誌表示，曾向文中提及的卡洛爾兩名友人求證並獲得證實，但並未透露兩人身分。至於川普則發表聲明，怒斥指控是沒有證據的假新聞，「沒照片？沒監視器畫面？沒影片？沒報案紀錄？旁邊沒店員？我要謝謝百貨公司證實沒有此事的錄影畫面，因為根本沒發生過這件事」。

卡洛爾除了指控遭川普性侵未遂，還宣稱曾在一九九七年於加州比佛利山某飯店的電梯內，遭哥倫比亞廣播公司前執行長孟維斯（Les Moonves）襲擊。曾在電視圈呼風喚雨、去年九月因性侵指控遭革職的孟維斯，否認卡洛爾的指控。

  • 美國女專欄作家卡洛爾廿一日指控美國總統川普在廿多年前曾企圖性侵她未果，但遭川普否認。（法新社檔案照）

    美國女專欄作家卡洛爾廿一日指控美國總統川普在廿多年前曾企圖性侵她未果，但遭川普否認。（法新社檔案照）

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