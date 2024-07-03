首批民間自主應變隊驗收 台北港等關鍵基礎設施強化民防能量

台灣首批民間自主應變台灣隊今天舉辦成果驗收。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/03 17:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局培訓台北港營運處、東立物流公司、世紀離岸風電公司等為3間民營公司訓練全國首批民間自主緊急應變隊，歷經三天演練，今天下午於台北港成果驗收，消防局表示，這是全國首批民間自主緊急應變隊T-CERT成軍，加強戰平轉換時，民間企業災時自主應變防護關鍵設施的能量，也能與警方相互支援，強化基礎設施災時應變能量。

新北市消防局鑑於全民防災重要性，考量發生大災難，政府救援能量無法即時馳赴現場救災，就需要民眾與企業自救與互助，爭取第一時間救援，因而參考行政院核定「建置台灣民間自主緊急應變隊中程計畫」，及內政部培訓綱要，今年選定轄內10間國家關鍵基礎設施（Critical Infrastructure, CI），積極推動台灣民間自主緊急應變隊（Taiwan Community Emergency Response Team, T-CERT），首批以台北港營運處、東立物流公司及世紀離岸風電公司為培訓對象，預計於今年9月底前完成10隊T-CERT基礎培訓課程，以相關執行經驗與成果作為中央與各縣市推動T-CERT制度的基礎。

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新北市災害防救辦公室表示，台北港是北台灣最大國際商港，肩負著戰略地位，而國家關鍵基礎設施更是維持國家安全與社會功能的重要設施，必須有完善的自助、互助體系，由消防局從1日到3日在台北港營運處辦理3天培訓課程。

由於為全國首度辦理，新北市災防辦短時間內，將市內災害潛勢特性與防救災能量，短時間內敲定民間自主應變隊基礎導論等10門課程教材，及實兵演練的腳本編印成冊，未來持續依據推動經驗來充實教材內容，讓參與培訓學員都能成為合格的應變隊。

內政部政次馬士元、消防署長蕭煥章長到場授旗、指導，表示今年為國家推動T-CERT制度的第一年，新北市將輔導轄區10隊T-CERT成立及完成基礎培訓課程，每支隊伍進行3年培訓，第1年完成24小時的基礎培訓課程、第2年辦理移地實作訓練暨演練、第3年進階培訓客製化的教學，經過檢討、精進，產出最符合培訓隊伍的課程內容。

今天舉辦培訓成果驗收，透過強震模擬災害境況，以3支基礎培訓隊伍將3天習得的觀念與技能，驗證面對災害的自救、互助。

台灣首批民間自主應變台灣隊今天舉辦成果驗收。（記者吳仁捷翻攝）

台灣首批民間自主應變台灣隊今天舉辦成果驗收，內政部授旗台北港、風電等關鍵基礎設施自主災害應變，強化全民防災能量。（記者吳仁捷翻攝）

台灣首批民間自主應變台灣隊今天舉辦成果驗收，內政部授旗台北港、風電等關鍵基礎設施自主災害應變，強化全民防災能量。（記者吳仁捷翻攝）

台灣首批民間自主應變台灣隊今天舉辦成果驗收，內政部授旗台北港、風電等關鍵基礎設施自主災害應變，強化全民防災能量。（記者吳仁捷翻攝）

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