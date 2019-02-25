男師被控利用權勢性侵 女高中生：我到現在還喜歡他

2019-02-25 17:31

〔記者王定傳／新北報導〕新北市某高中廖姓男老師被控利用權勢性交、猥褻已年滿16歲的女學生小蘭（化名），不過，小蘭出庭時說：「這對我來講不是一個很好的回憶，就是一般男女朋友在談戀愛，我很喜歡他，到現在還是，以上狀況都是出於自願。」新北地檢署調查後處分不起訴。

據了解，廖男被控於2017年至2018年間，與小蘭在學校內有多次舌吻、摸胸、臀部等猥褻行為，還曾在新北市三峽區客家文化園區地下停車場「車震」嘿咻。

由於小蘭母親發現女兒舉止怪異，追問後全案才曝光，新北市政府教育局認為廖男涉嫌利用權勢性交、猥褻；但他否認犯行，並提出厚厚一本他與小蘭的LINE對話訊息，證明2人是情侶，雖有發生性行為、摸胸等，但都在小蘭同意下發生。

不僅如此，小蘭出庭時也說：「我高二滿16歲以後才跟老師交往...我沒有要提告，老師沒有利用權勢性交，這對我來講不是一個很好的回憶，就是一般男女朋友在談戀愛，我很喜歡他，到現在還是，上述情形都是出於自願。」檢方調查後因而處分不起訴。

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