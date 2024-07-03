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首頁　>　社會

涉摸受訓女同學大腿、腰際、臀部 實習律師性騷擾起訴

台北地檢署。（資料照）

台北地檢署。（資料照）

2024/07/03 16:55

〔記者王定傳／台北報導〕去年間，在全國律師聯合會律師研習所受訓的蕭姓男實習律師，涉嫌對1名女同學性騷擾，行為態樣有：撫摸大腿、腰際、觸碰臀部，台北地檢署今日依違反性騷擾防治法起訴蕭男。

今年3月，就有媒體爆料指，蕭男去年曾多次以肢體、語言性騷擾多名女律師，不僅戳胸、揉腿，甚至還摸屁股等，全國律師公會雖認定「性騷擾成立」，蕭男律師職前訓練未通過，但全國律師聯合會卻又要求他今年再次重訓；全國律師聯合會則解釋，依規定無權要求學習律師重訓，是該學習律師自行申請。

北檢調查，蕭男從去年10月2日起至10月20日間，涉嫌數度對1名女同學性騷擾，例如，去年10月2日晚間6時許，他涉嫌在酒吧聚餐時，趁被害者不及抗拒之際，伸手撫摸她的左大腿2至3秒，當晚10時許，他又在捷運月台撫摸被害者的腰際。

檢警調查，同年10月20日，蕭男甚至涉嫌在參加律研所教室參與麻將盃比賽時，趁被害者拍攝獎杯、未及防範之際，以手背觸碰她的臀部；被害者不甘受辱氣憤提告性騷擾及強制猥褻罪嫌。

檢方認定蕭男涉性騷擾罪嫌將他起訴；至於強制猥褻罪嫌部分，檢方認為，蕭男是在被害者無預料情況下，觸碰腰、臀等隱私部位，他是以突襲式、出其不意方式觸碰被害者身體，且在被害者感到不適閃躲後，即停止動作，與強力壓抑被害者性自主意思情形有別，未達強制猥褻程度。

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