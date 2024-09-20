藍白聯手表決通過 退回明年度中央政府總預算案

立法院20日開議，立委高金素梅提案將「114年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表-營業及非營業部分）」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」退回，最終立院表決以59位贊成、46位反對的票數下，將中央政府總預算退回程序委員會。（記者羅沛德攝）

2024/09/20 11:59

〔記者李文馨／台北報導〕立法院新會期今（20日）開議，無黨籍立委高金素梅於報告事項審議提案將114年總預算案退回程序委員會，民進黨團則提出異議，最終表決結果，藍白立委合作以59位贊成、民進黨立委46位反對，將中央政府總預算退回，現場朝野立委口角衝突不斷。

高金素梅今於報告事項提案將行政院函請審議的「114年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表-營業及非營業部分）」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」案退回程序委員會，民進黨團提出異議，院長韓國瑜裁示表決，最終在藍白立委合作下，聯手將提案退回程序委員會。

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表決期間，高金素梅也再次為原民禁伐補償條例，在行政院長卓榮泰位置高喊：「你眼中還有法律嗎？」，朝野立委也不斷叫囂，韓國瑜隨即求黨團幹部協助控管議場內秩序，避免影響議事進行。

議事處表示，擬請院會定期舉行會議，邀請行政院院長、主計長 、財政部部長、國家發展委員會主任委員及相關部會首長列席報告114年度施政計畫、「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設 計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。

表決期間，高金素梅也為原民禁伐補償條例，走到行政院長卓榮泰位置叫囂。（記者羅沛德攝）

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