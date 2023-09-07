前科長涉「連續猥褻2女下體」被起訴 調查局：絕不寬貸

調查官邱享坤被控強制猥褻2名捷運女乘客。（資料照，記者翻攝）

2023/09/07 10:45

〔記者錢利忠／台北報導〕原任調查局總務處科長的邱享坤，遭2名搭乘捷運的正妹指控涉嫌伸鹹豬手，台北地檢署調查後，考量互不認識的2女均指證歷歷，認定邱男涉嫌於車廂內，先後「連續」觸摸2女的下體，今依2個強制猥褻罪將邱起訴。調查局今表示「深感痛心」，並強調涉及行政違失部分將「嚴懲」，絕不寬貸。

調查局今表示，有關邱員涉強制猥褻遭檢方起訴，該局同仁深感痛心；該事件發生當下，該局即刻啟動行政調查，先將邱員調離現職，並將根據邱員遭起訴內容涉及行政違失部分進行嚴懲，絕不寬貸。

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調查局指出，針對此一事件，將督促全體同仁虛心檢討，並加強教育，避免再有類似事件發生。

檢方調查，去年12月29日早上9時許，邱男搭乘北捷板南線，於列車駛離江子翠站開往龍山寺站途中，涉嫌站在首名被害的正妹左前方，伸手向後方觸碰對方的下體，正妹雖立即閃躲並以手遮擋，邱仍持續動作，直到她拿皮包遮擋在身體前面，邱才罷手。

邱男犯下第1件犯行後，又於列車駛離龍山寺站開往西門站途中，另對站在他後方的第2名女子下手，利用車廂人潮擁擠的機會，伸手碰觸他後方女子的下體，嚇得她逃到另一個車門躲避。

首名被害正妹發現邱男竟對另名女子下手，立即上前詢問該名受害女子，2女隨即向站務人員求助，邱男因此被依強制猥褻罪法辦；檢方認為2女互不認識，卻同時指證邱男涉嫌觸摸其下體，認定邱男涉有重嫌，予以起訴。

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