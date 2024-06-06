士官督導長強吻襲胸摸臀女上尉 數百萬退休金泡湯

士官督導長涉嫌強制猥褻上尉女軍官，被高雄高分院判刑，數百萬元退休金泡湯。示意圖，非當事人。（資料照）

2024/06/06 06:59

〔記者鮑建信／高雄報導〕空軍張姓士官督導長在上尉女軍官租處閒聊時，看到她未穿內衣，竟「凍未條」涉嫌強吻、襲胸，被高等法院高雄分院依強制猥褻罪，判處徒刑1年，數百萬元退休金泡湯。

判決書指出，被告張男為空軍某單位士官督導長，被害人小雪（化名）則為同單位上尉組長，2人僅為同事關係，並無交往或曖昧。

請繼續往下閱讀...

據了解，2021年3月間，張男前往小雪租處聊天，涉嫌徒手碰觸她臀部，經她出言制止後，竟強行「熊抱」、親吻、襲胸，並隔著褲子撫摸私處，她則趁隙以手機向友人傳訊息求助，張男始自行離去。

屏東地院依強制猥褻罪，判處張男有期徒刑1年，張男不服上訴指出，案發當時小雪沒有穿內衣，2人坐在床上聊天，氣氛非常融洽，先用手觸碰小雪臀部，對方沒有反應，隔幾秒才摟腰、撫摸、親吻，後來小雪說「不可以」就停止，也沒有撫摸她下體，僅承認構成性騷擾。

小雪則說，當天正在屋內整理東西，張男跑來找她，她拿椅子給張男坐在床旁邊時，張男就開始毛手毛腳，她一直說不要並反抗未果，便趁隙以手機向友人傳訊息求助。

一、二審開庭調查後，認定張男所辯不足採信，判處有期徒刑1年，仍可上訴。張男則因此案，被軍方開會決議撤職，數百萬元退休金泡湯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法