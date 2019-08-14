指導作業要小六女跨坐大腿 安親班狼師伸手摸下體

2019-08-14 22:16

〔記者陳慰慈／新北報導〕去年才結婚的陳姓男子擔任新北市一間安親班導師，被控利用單獨指導女童寫作業時，強抱、強吻小六女童，還要求女童坐在他大腿上，再趁機撫摸女童下體，新北地檢署今依強制猥褻罪嫌起訴陳男。

起訴指出，前年7月、8月間起，陳男擔任女童安親班五至六年級的班導師，卻利用其導師身分，親吻、摟抱女童，指導女童寫數學作業時，還要求女童坐在他大腿上，再伸手撫摸女童私處，對性懵懂無知的女童感到奇怪，詢問同學後，決定將此事告訴母親。

今年4月，女童母在新北市議員蔡淑君陪同下召開記者會，怒控陳男猥褻女兒，女童母表示，一開始女兒只說，陳男對她又抱又親，還要求跟他「舌吻」，今年2月底，幫女兒洗澡時，發現女兒下體紅腫，追問後，女兒才說：「老師有用手摸我尿尿的地方！」她向安親班投訴，安親班卻說：「會不會是女童誤會了？」並說老師從頭到尾都只是在開玩笑，監視器沒有拍到等藉口置之不理，未將此事主動通報新北市教育局，她因此決定站出來揭發此事。

庭訊時，陳男喊冤稱，未將女童抱在大腿上寫作業，否認猥褻犯行。

但安親班其他老師及同學均證稱，女童是全班唯一坐在陳男大腿上的學生，狠狠打臉陳男，檢方因此不採信陳男辯詞，依女童指述時間，認定陳男共猥褻女童5次。

而安親班接獲女童母投訴後，卻遲了5天才通報新北市教育局，違反補教法相關規定，新北教育局已對該安親班裁罰25萬元，並要求陳男不得進班，若發現陳男再出現於安親班，將予以停招處分，未來判決有罪確定也將廢止立案。

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