補習班新婚狼師 涉半年猥褻女童30次

2019-04-02

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市林口區忠孝路的博雅補習班陳姓男負責人兼老師，被檢舉在單獨輔導學生時，竟要求小六女童跨坐在他的大腿上，涉嫌猥褻女童的私處或舌吻，半年來近三十次。

新北市政府教育局表示，已裁罰二十五萬元，並要求陳姓負責人不得進班，若發現陳某再出現於補習班，將予以停招處分；未來判決有罪將廢止立案。補習班回應，陳姓男老師已經不在補習班任教，全案進入司法程序，相關細節不回應。

新北市議員蔡淑君昨天陪同受害女童的母親召開記者會，女童的母親指控說，陳男從去年九月起長達半年，持續對女兒性騷擾、猥褻，今年二月底幫女兒洗澡時，才發現女兒的會陰處紅腫，連忙詢問：「有沒有髒東西碰到妳尿尿的地方？」她追問後，女兒用手遮臉說：「有！老師用手摸我尿尿的地方！」

女童的母親說，陳姓男老師也以獎勵功課進步為由，約她的女兒看電影，看電影期間也伸出狼爪，二月底得知女兒受辱後，向補習班揭發此事，補習班卻說：「會不會是女童誤會了？」並說老師從頭到尾都只是在開玩笑，監視器沒有拍到等。

蔡淑君表示，女童的家長原本打算轉學就好，沒想到補習班得知後竟未主動通報教育局，家長擔心有更多人受害，決定挺身揭發狼師。根據市府教育局調查及蔡淑君、受害女童的母親指稱，三十二歲的陳男去年才剛結婚，他私下幫受害女童單獨輔導時，不但又抱又親、猥褻女童的私處，還要求跟女童「舌吻」。

教育局：延遲通報先罰25萬

教育局表示，三月八日接獲受害女童的家長投訴，補習班三月十三日才延遲通報，違反補教法相關規定，將裁處最高罰鍰二十五萬元。

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