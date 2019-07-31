又見狼師！已婚教練啪國二女生 合意性交還是慘了

2019-07-31 22:20

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市40歲已婚國中張姓田徑男教練被控，3年前在學校體能訓練室、儲藏室等地兩度性侵、猥褻田徑隊14歲國二女學生小玲（化名），完事後還逼她吃下避孕藥以免懷孕，遭檢方依強制性交罪起訴，高等法院發現兩人互稱「老爸、女兒」，少女還以「明天要不要晨操」為約會密語，認定兩人是合意性交，今依兩個「與少女性交罪」判張男10月徒刑，不得易科罰金，另依兩個「與少女猥褻罪」判7月徒刑，得易科罰金21萬元；可上訴。

小玲指控，2015年12月，田徑隊練習後，被張姓教練留下來，在體能訓練室內遭他強吻、摸大腿，猥褻得逞，隔年1月，在相同地點，遭張姓教練猥褻下體、親吻並性侵；此外，2016年4月1日上午，教練張男在訓導處的儲藏室強行撫摸她的下體、胸部，最後一次則是當天下午6點左右，當天下午田徑隊練習結束後，同樣是在儲藏室內，遭到性侵。

小玲也指出，張男因擔憂她懷孕，立即到校外買避孕藥返回，叫她服用。她辯稱，遭教練張男性侵、猥褻時都有反抗，之所以選擇隱忍，是因為擔心教練不讓她參加比賽，才拖延未舉報其惡行。

不過，張男否認犯行，指兩人是合意性交，並指根據兩人LINE對話，少女暱稱他是「老爸」，還說「只有你有我的撒嬌而已」。

檢方偵查後，認定張男違反小玲意願而性侵她，依強制性交等罪嫌起訴張男。

桃園地院審理時傳訊小玲兩位閨密，其中，和小玲一起練田徑的學姊證稱，小玲曾說張男會找她按摩、摸她和親她，張男也對小玲很好，另一女也證稱兩人感情不錯，合議庭綜合認定，張男並未利用教育、訓練的監督關係，使她隱忍屈從，兩人乃合意性交，判他三年徒刑。

高等法院審理仍認定張男和小玲性交、猥褻行為，未違反小玲意願，今改依兩個「與少女性交罪」判張男10月徒刑，不得易科罰金，另依兩個「與少女猥褻罪」判7月徒刑，得易科罰金21萬元。

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