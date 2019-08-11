林奕含翻版？國中女生依賴導師 發展出心碎黑歷史

2019-08-11 23:28

〔記者吳政峰／台北報導〕李姓男子原為新北市一所國中的導師（已離職），對遠道而來寄宿就讀的小妤（化名）呵護有加，讓小妤對他產生依賴感，未料，李男竟利用這層關係，在自家等處誘姦得逞，情節宛如已故作家林奕含翻版，直到大學小妤才揭開這段黑歷史，一審基隆地院依對未滿16歲少女猥褻、妨害性自主等罪，判李男2年6月徒刑，高等法院日前維持原判決，可上訴。

2008年間，時年12歲的小妤被父母送到該校寄宿就讀，身為導師的李男，見小妤想家而不適應學校生活，因此倍加關心，兩人逐漸發展出超越師生以外的情愫，小妤愈來愈依賴他，也深得寵愛，但李男意圖不軌，於2011年時伸出狼爪。

李男利用小妤的依賴以及性自主與判斷能力尚未成熟的機會，在學校的空教室、生物實驗室、自家多次摸她的胸部與下體，甚至性交，連畢業返校當天，李男也凍未條，把她拉去宿舍猥褻性交。

之後兩人漸行漸遠，但這段黑歷史一直存留在小妤腦海中，無法忘卻，直到6年後就讀大學，與同學聊到相關話題時，腦子突然湧現當下畫面，頓時忍耐不住痛哭失聲，情緒一次宣洩，劈哩啪啦傾瀉原委，事件終於爆發，李男也火速離職，時為2017年，剛好是林奕含輕生那一年。

整個事件猶如林奕含案翻版，李男見紙包不住火，親赴小妤家向她的雙親下跪道歉，承認猥褻小妤私處、要求她口交、生殖器可能有碰觸，沒想到了開庭，卻全盤推翻自己說的話，否認猥褻性侵，還反控是小妤憑空性幻想。

庭外，小妤一看到人在等候區的李男，瞬間衝回法警室失控痛哭，而後小妤每次講到這件事情都會淚崩，出現創傷後壓力的反應情狀，儼然已成人生陰影。

高院認為，小妤承受極大壓力揭露此事，沒有誣陷李男的原因，且小妤在筆錄中也未強調自己是受害者，反淡淡地說當時李男對她特別好，非常依賴他，在害怕他不理她的情況下，自願發生性關係，並無渲染案情，可見證詞為真。

高院指出，李男為人師表，竟不知以身作則，反逞個人私慾，辜負學生家長所託，利用小妤年幼可欺、性情單純而性交，嚴重影響她的身心發展，造成既深且鉅的傷害，至今尚未達成和解，惟考量他並未使用強暴、脅迫等手段、無前科，一審定應執行刑2年6月尚屬合理；至於李男要求緩刑，高院則說要件不符，不能准許。

2017年，26歲的林奕含出版了著作「房思琪的初戀樂園」後隨即輕生，親友追查她的死因，赫見書中主角「房思琪」是以她自己為原型撰寫，而書中與房思琪發生親密關係的老師，現實生活中疑為她的補教老師陳國星，陳國星利用林奕含的景仰，在她17歲時與其發生性關係，而後被林的雙親發現，雙方協調分手，自此林奕含出現創傷後壓力症狀，多次輕生未果，最後選在出版「房思琪的初戀樂園」後終結短暫人生，而她的遺作，也激發社會要求正視師生戀的浪潮。

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