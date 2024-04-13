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首頁　>　社會

疑兒虐 北市1幼童硬腦膜出血送醫

2024/04/13 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市家暴暨性侵害防治中心十一日獲報，萬華一名受全日托照顧的不足歲幼童身體不適，送醫後診斷為硬腦膜出血，轉送加護病房醫治，目前已好轉。台北市長蔣萬安表示，醫院研判傷勢可能不是一、兩天造成，該案是否為兒虐案件還待釐清，謹慎起見先啟動「檢警早期介入偵辦機制」與「傷勢鑑定處理機制」。

醫院研判 傷勢不是一、兩天造成

蔣萬安昨於臉書發文指出，該幼兒十日起出現嘔吐情形，保母通知家長送醫治療，醫師診斷小朋友硬腦膜出血，但出血原因不明，目前轉送加護病房醫治中。他已馬上要求衛生局在醫療端確保小朋友得到最好的照顧。目前為止，小朋友除了硬腦膜出血，軀幹四肢沒有發現其他明顯外傷。

社會局長姚淑文說，該幼兒給保母照顧不到半年，術後正休養中，檢視孩子身上看不出外傷，但不排除其他外力或受傷造成硬腦膜出血，還有待釐清；她也指出，由於孩子身上沒有其他外傷呈現，初步看來應不是長期虐待，但任何孩子受到傷害，都應極力保護、協助，所以也不排除其他可能。

此外，該保母今年才新收托該幼兒，經初步訪談，保母針對案主收托時段，疑似有回報不符情形，如經確認屬實，則違反居家式托育服務提供者登記及管理辦法，該局將令限期改善並撤銷其準公共合作資格，如仍未改善將處六千至三萬元罰鍰。

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