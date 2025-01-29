回去看你老母！TFAI《熱帶魚》致敬文英阿姨 網：台中燈會女媧也是

TFAI國家影視聽中心大年初一在官方臉書、Instagram與YouTube推出《熱帶魚》數位修復版，以巨蛇娘娘橋段向影迷拜年。

2025/01/29 17:43

〔記者張軒哲／台中報導〕2025中台灣元宵燈會即將為2月8日到23日在台中市中央公園盛大登場，以「蛇現幸福」為題，主燈「女媧」曝光後未演先轟動，網友公認很像已逝藝人文英阿姨30年電影《熱帶魚》飾演人首蛇身巨蛇娘娘，春節期間引起熱烈討論。TFAI國家影視聽中心大年初一在官方臉書、Instagram與YouTube推出《熱帶魚》數位修復版，以巨蛇娘娘橋段向影迷拜年。

TFAI國家影視聽中心指出，2025適逢蛇年，影迷們在社群發燒的「巨蛇娘娘」橋段，起初怕蛇的文英得知要演出這場戲時，其實驚嚇到爆粗口。文英演出《熱帶魚》這部作品，終於獲得最佳女配角的肯定。

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台中市府蛇年主燈「蛇現幸福」以創世神話女神「女媧」為發想，首創全台唯一移動式展演的主燈，打破過往既定印象的傳統主燈秀，呈現截然不同的燈組效果，精細機械動態及滑輪結構的擬人化主燈，巧妙結合AR擴增實境的沉浸式環境劇場，布設超過百米的故事場景，讓女媧再現。但造型曝光後，網友以「醜出新高度」形容。有網友在Threads發文，「希望大家不要譴責盧秀燕， 因為她只是在向文英阿姨致敬。」台中市長盧秀燕26日說，她也看過《熱帶魚》，認為主燈「很傳神」。

TFAI在蛇年與影迷分享文英在《熱帶魚》飾演巨蛇娘娘橋段，讓網友用歡笑迎接新年，這也是多數人對這部電影最深刻的印象，還敲碗市調，若戶外放映 《熱帶魚》會來看的請下方留言+1，讓不少影迷相當期待。

中台灣元宵燈會「蛇現幸福」主燈「女媧」。（台中市政府提供）

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