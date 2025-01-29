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    不是第一次！印度大壺節驚傳踩踏事件 至少7死10傷

    印度每12年舉辦一次的「大壺節」傳出踩踏事件，至少7人死亡與10人受傷。（路透）

    印度每12年舉辦一次的「大壺節」傳出踩踏事件，至少7人死亡與10人受傷。（路透）

    2025/01/29 18:00

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦（Uttar Pradesh）的普拉亞格拉吉（Prayagraj）本月舉辦印度12年一度的「大壺節」（Kumbh Mela），截至週三估計已有3600萬人前來共襄盛舉，不料今（29）日卻發生踩踏事件，初步傳出至少7人死亡與10人受傷。

    《路透》報導，北方邦首席部長長阿迪亞納斯（Yogi Adityanath）表示，踩踏意外大約發生在當地時間凌晨1點至2點之間，當時為了應對前來河水沐浴的擁擠人潮而設有路障。

    報導稱，印度教徒相信於恆河（Ganga）、亞穆納河（Yamuna）以及傳說中的薩拉斯瓦蒂河（Saraswati）的三河交匯處沐浴能夠洗清罪孽，根據目擊者描述，當時河流交會處附近發生了推擠事件，導致多人摔倒。

    從印度東部城市帕特納（Patna）前來參與大壺節的庫瑪爾（Vijay Kumar）說，事發當下，他們後方的員警正持著警棍管制人群，然而人潮前方又有路障，「後方傳來的推力非常強大......人們開始摔倒。周遭全都躺滿了人，我不知道他們是死是活。」

    北方邦一名高階官員私下透露：「超過7人在踩踏事件中喪生，另外約有10人受傷。」

    印度總理莫迪（Narendra Modi）則在X平台發文說：「當地政府正在設法幫助受害者。」不過他沒有提及傷亡人數。

    「大壺節」每12年舉辦一次，前一回於2013年登場時也曾發生踩踏事件，當時造成至少36人死亡，其中有27人是婦女。

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