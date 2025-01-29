川普清算前參謀首長密利！五角大廈撤維安、恐降級

2019年時任美國總統川普（左）和參謀首長聯席會議主席密利（右）。（美聯社檔案照）

2025/01/29 18:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）28日宣布立即撤除退役陸軍上將、前參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）的個人維安和安全許可權，此舉被視為川普政府新一波「清算」行動。據福斯新聞（Fox News）獨家報導，密利更可能因在川普第一任期內涉嫌「破壞指揮鏈」的行為，面臨退役後被降級的處分。

多位不願具名的資深政府官員向福斯新聞透露，赫格塞斯已下令新任代理監察長成立調查委員會，評估是否有足夠證據將密利降級。調查將針對密利在川普第一任期內，被指控「破壞指揮鏈」的行為進行審查。

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除了撤除維安和安全許可外，五角大廈內所有密利的肖像畫也將被移除，象徵性地抹去其在軍中的痕跡。其中一幅位於三樓馬歇爾走廊（Marshall Corridor）的肖像，紀念他擔任陸軍參謀長的功績。

密利和一些前川普政府高層官員，自2020年伊朗因其革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）在川普下令的無人機空襲中喪生後，揚言報復以來，一直享有個人維安。撤除維安之舉，被視為對密利在川普任內行為的一種「秋後算帳」。

參議院情報委員會主席柯頓（Tom Cotton）在福斯新聞週日節目中，呼籲川普政府重新考慮撤除其他前川普政府官員的維安措施。一位不願具名的資深政府官員則說：「在川普總統的領導下，國防部開啟了新的問責時代，這正是美國人民的期待。」

密利在2019年至2023年間擔任參謀首長聯席會議主席，歷經川普和拜登兩任總統。在此之前，他曾於2015年至2019年擔任陸軍參謀長。

根據當年揭露水門案的《華盛頓郵報》知名記者伍德華（Bob Woodward）去年出版的新書《戰爭》，密利在2023年3月曾私下表示川普「從骨子裡就是法西斯主義者」。這番言論以及他先前秘密與中國軍方高層通話，試圖避免美中衝突的行為，都被認為是「破壞指揮鏈」的證據。儘管拜登在卸任前已赦免米利，但川普政府顯然並未就此罷休。

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