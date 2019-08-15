小姨子睡姿撩人 色姐夫指侵判賠35萬

2019-08-15 06:52

［記者楊政郡／台中報導］15歲「小芸」（化名）今年3月某日下午，睡午覺未醒，姿態撩人，姐夫竟一時按捺不住，在床邊撥開她的運動短褲及內褲，以手指插入性侵，「小芸」疼痛驚叫，喊叫聲引來家人關注，色姐夫快刀斬亂麻，1小時後與「小芸」到派出所自首，台中地院依對少年乘機性侵罪判1年10月，緩刑5年，並應接受法治教育3場。

判決書指出，「小芸」剛上高中，與姐姐及姊夫同住，是家庭成員關係，今年3月某日下午4時許，姐夫回家經「小芸」房間，竟從門縫撇見在熟睡中的「小芸」，下半身著運動短褲，撩人姿態、雪白雙腿，竟起色心，到床邊從短褲與大腿的縫隙深入，撥開內褲，以手指進行性侵。

動作粗躁、心急，「小芸」還未經人事疼痛不已，立即驚醒而大叫，引起其他家人注意，這位色姐夫立即無地自容，眼看無法掩飾，當機立斷，約1個小時後與「小芸」一起到派出所自首犯行。

法官審酌，被告為「小芸」二等親，本應關懷其成長，卻僅為滿足一己私慾，按捺不住，對其乘機性侵，侵害其身體自主權，戕害其心理，造成其終生難以磨滅陰影，實為社會道德、法理所不容。

考量被告於犯後自首、坦承犯行，且已與被害人及其母親達成調解，賠償35萬元，審酌被告無前科，素行良好，收入不穩定且須扶養2名未成年子女，判處1年10月，緩刑5年，附帶接受法治教育3場次。

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