打擊網路新型態犯罪 警大擬設數位科技偵查中心

數位犯罪層出不窮，內政部長林右昌表示警察大學規劃成立「數位科技偵查研究中心」，以培育及提升警察幹部的科技偵查、數位鑑識與資安專業能力。（資料照）

2024/04/13 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕因應數位犯罪層出不窮，警察教育須與時俱進，警察大學規劃成立「數位科技偵查研究中心」，以培育及提升警察幹部的科技偵查、數位鑑識與資安專業能力；內政部長林右昌昨天表示，警大今年提出「因應新型態犯罪提升教學量能計畫」，也獲行政院二．六億元經費支持，有助全面提升科技犯罪偵查知能及偵辦量能。

政院補助2.6億元 提升教育訓練

林右昌表示，現今網路與數位犯罪，像是投資詐欺、網路洗錢、勒索軟體、深偽影像詐騙等層出不窮，已要求警大加強學生科偵教育訓練外，也應精進犯罪趨勢，像是加強虛擬貨幣洗錢、資安事件調查及暗網分析等課題教學，增加智慧警政與科技偵查教學量能。

請繼續往下閱讀...

林右昌說，警大除規劃「數位科技偵查研究中心」，為落實推動「因應新型態犯罪提升教學量能計畫」，將擴大建置先進科技偵查教學場域及設備，像是建置加密貨幣金流追蹤系統、深偽影像分析系統、擴增數位鑑識專業教室及充實師資教材，全方面提升科技偵查人才培訓。

擴增設備 追蹤虛幣、分析深偽

此外，警大還規劃「智慧警政暨科技偵查考察團」，前往警察單位、鑑識中心、矯正機關等參訪，舉辦「科技偵查教學研習」及「智慧警政研習」系列工作坊，安排「科技與網路犯罪偵查課程雙師教學」邀請實務界專家講授犯罪偵查實務作業，例如無人機如何廣泛應用交通場勘及犯罪偵查，與善用AI人工智能系統精準辨識深偽影像、路徑追蹤及人臉真偽等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法