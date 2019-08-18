跟蹤情侶揍昏男再性侵女 恐怖滑雪教練遭重判10年

2019-08-18 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕英國29歲滑雪教練馬修（Matthew Williams）2018年在澳洲某滑雪場旁尾隨攻擊一對正要從酒吧離開的情侶，他先將男方痛扁到昏迷後，再把女方打倒在地性侵；馬修不僅做案手法殘暴，過程中還嘲笑受害者。經調查後，澳洲法官在本月16日判他10年有期徒刑。

綜合外媒報導，馬修是在2018年參加新南威爾士州雪山（NSW Snowy Mountains）附近的金德拜恩（Jindabyne）滑雪祭時犯案，當時他用臨時簽證在知名滑雪勝地（Blue Cow Perisher ski Resort）擔任教練。事發前馬修和22歲女子及25歲男子2名受害者在班卓帕特森旅館的酒吧裡喝酒，這對情侶和朋友們當時邊喝酒邊吃搖頭丸，直到凌晨1點準備離開酒吧回家。

馬修尾隨這對情侶1公里遠後被受害男子發現，他才剛開口問「有什麼事嗎？」就被馬修用拳頭狂揍臉部被打倒在地，再繼續出腳繼續狂踹，直到男子完全失去意識馬修才停止攻擊；接著馬修一樣攻擊女子臉部讓她摔倒，隨後馬修無視女子「願意支付金錢」的懇求開始性侵她，在女子因反抗被揍到快失去意識前，馬修還出言嘲笑，直到等女子醒來，發現她已經被馬修壓在地上，邊撕她的衣服邊啃咬胸口。

報導指出，受害男女曾多次反抗，卻一再被馬修打倒在地，而這場暴行一直持續到路邊有車經過才結束，在馬修逃跑後，2人才在路人的協助下報警求救；就醫後男子被檢查出鼻梁、眼眶骨折和嚴重瘀傷，女子則是全身佈滿嚴重瘀傷、擦傷及性侵痕跡。

警方指出，案發隔天馬修回到滑雪場工作，其中一名同事曾發現馬修看起來很沮喪，而馬修說他度過了一個「很粗魯的夜晚」；另一名同事注意到他左手受傷，無法順利戴上滑雪手套，馬修則是表示，自己只是在滑雪時不小心受傷。最後經由DNA檢測，警方在案發5天後找出馬修並將他逮捕。

由於2名受害者傷勢實在太嚴重，直到馬修在4月主動承認獨立做案前，警方一度認為應該還有共犯。最後，馬修16號在新南威爾士州地方法院，被判處10年徒刑。

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