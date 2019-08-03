校園模擬法庭受理報名 提供法袍讓學生體驗

2019-08-03 09:41

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院近年來推行國民參與審判制度，讓素人法官高坐審判庭上，與職業法官一起模擬審案，至今已在全國各法院內模擬過數十場，最近司法院還把參審的觀念推進校園，與國中以上學校合作，協助他們成立校園模擬法庭，讓學生也能感受法官的職業內容。

司法院指出，校園推廣計畫包括舉辦校園模擬法庭及校園宣導活動，校園模擬法庭部分，國中以上之學校均可申請，大學部分則限法律系所申請，由司法院提供案例、劇本、道具、法袍，並安排人員到校協助學生進行模擬；校園宣導活動部分，各大專院校、系所辦公室或社團，以及國中以上學校提出活動計畫，可在既有的活動內結合國民法官制度內容，或規劃國民法官專屬活動，司法院再依計畫內容，綜合考量相關條件後，核可協助事項。

司法院提醒，校園模擬法庭的活動期間至2019年11月30日止，有興趣的國、高中及大專院校可提出申請，詳細內容，見司法院網站國民參與刑事審判專區。

司法院刑事廳廳長蘇素娥表示，國民參與刑事審判制度為司法院推動的重要法案，過去二年間於各地方法院模擬法庭的演練，已使審檢辯等實務界人士逐漸熟悉草案內容；現階段推廣校園模擬法庭的目的，除得以讓校園學子瞭解國民參與刑事審判的理念外，在結合法院模擬法庭及宣導活動後，更能擴大推廣制度理念及法治教育的效果。

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