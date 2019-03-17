國民參審修正版有罪門檻高 法界態度謹慎

2019-03-17 00:49

〔記者吳政峰／台北報導〕國民參審草案融入陪審設計，採兩階段評決，一名資深司法官看完修正版後認為，有罪判決的門檻設計比陪審制與參審制還高，若出現爭議的無罪判決，恐反斲傷人民對司法的信賴。

他表示，陪審制只要陪審員認為有罪即成罪，參審制則是3分之2法官投下有罪票就成罪，但現在這個修正版除了要8位國民法官一致決定有罪，還要最少一位職業法官贊成才能成罪，標準之高，民眾不一定能接受。

他還質疑，要達「一致」評決很不容易，若變成僵局陪審，檢察官須重新起訴，國民法官也得重新遴選，所有流程又要再跑一次，對被告與被害人都是一種凌遲，懸而未決能獲人民信賴嗎？

台灣司法人權進步協會理事長何俊英指出，修正版恐延宕案件審理，與行政院長蘇貞昌宣示的「時效性」背道而馳，且只要其中一位國民法官立場偏頗，就很難做成一致有罪的評決，這是人民要的嗎？又或者是，國民法官一致評決被告有罪，但職業法官卻都決定無罪，此時出現壁壘分明的對立，民眾該相信誰，是否會撕裂司法信賴？

何俊英認為，司改應先搞清楚是「制度」或「執行制度的人」出問題，若只是少數幾位恐龍法官不接地氣，就要推翻運行已久的審判制度，恐有因噎廢食之虞，打擊司法人員士氣！況且，人民在意的不是制度，而是判決有無符合期待、理由能否充分說服、法官態度是否公正？

「勿把人民當白老鼠！」何俊英說，若真要廢棄現行體制，不如直接移植複製國外的制度，畢竟他們已運行多才磨合成現況，我們若想憑藉想像而獨創出新制，毋寧是拿民眾權益當實驗，是種不負責任的做法。

司改會董事長林永頌則持不同看法，直指國民法官進入法庭，可改變職業法官心態，也迫使審、檢、辯遣詞用字更白話，且採集中審理，短時間就可做出評決，效率反而會提升。至於是否會提高有罪門檻？林永頌則認為，國民法官一致評決有罪，但未獲任何一位職業法官認可的機率其實很低。

林永頌表示，修正版具有火車頭的角色，若試行成效良好，或可帶領民事審判改變；此外，法院院長與檢察長對不適格的同事，應發動嚴格的職務監督，評鑑委員也須落實評鑑，盼法官法與國民參審法草案能同時於立法院本會期通過。

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