獨特陪參審混合制 民團批「拼裝車後果不敢想像」

2019-03-19 09:54

〔記者謝君臨／台北報導〕司法院推動「國民參與刑事審判法草案」，近日媒體報導指出，由於草案在立法院卡關，為了讓法案盡速通過，擬大幅朝向陪審制傾斜，調整為「合審分判」；對此，台灣陪審團協會認為，切勿將司法如此重要政策當成拼圖或藝術創作，憑空想像、毫無根據，將原本不同的制度拼湊，應實施完整的陪審團制度。

據報載，折衷版的設計，職業法官仍3位，國民法官由6位增為8位，一起審理，但第一階段由8位國民法官認定事實，一致決定被告有罪，再交3位職業法官第二階段評決，此時須有1位認同有罪，3人才能量刑；若要判死刑，則應由11位法官一起評決。第二階段若無職業法官認同有罪見解，等同無罪判決；此外，國民法官一致認為被告無罪，不用進入第二階段。

台灣陪審團協會今召開「我要真陪審，拒絕扭曲變形的陪審」記者會，包括協會理事長吳景欽、創會理事長鄭文龍等多人與會。

吳景欽表示，司法院可能提出參、陪審融合制度，協會嚴正反對，模擬階段的話沒問題，但正式施行可能是台灣新創，非常危險，把被告當白老鼠；司改肇因於不信任法官，目前制度改得有點複雜，既沒有參審的皮，連陪審的肉都沒有，永遠都是拼裝車，後果不敢想像，我們的主張很簡單，就是純粹的陪審制。

鄭文龍指出，陪審團制度源於社會大眾的需求，根據民調，有近8成民意支持，最近中正大學所做的民調也顯示，有8成民眾對司改不滿，反而對警察的滿意度達77.5%，現行司法運作是很爛的制度，才會造成人民不滿，陪審團模式是外國很成熟的改革制度，對於陪審皮、參審骨，我們也反對，陪審應原汁原味。

鄭文龍說，採行參審制的日本曾做過民調，有21%的裁判員認為法官會干預審判；另，日本的制度採三階段證據開示，檢察官出示證據不乾脆，證據開示必須一開始就全部提出，這樣對告訴人、被告雙方才公平；此外，日本的制度在審判過程中很多重複詰問，整體看來是失敗的人民參審制。

協會呼籲，政府如真要聆聽民眾的聲音，應慎重擬定，實施完整的陪審團制度，舉辦陪審團制度模擬法庭，才能使人民參與審判發揮作用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/