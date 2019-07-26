公懲會審管中閔兼職案 8/19言詞辯論開放60席旁聽

2019-07-26 13:15

〔記者吳政峰／台北報導〕台大校長管中閔擔任行政院政務委員期間，匿名替壹週刊兼職寫評論長達3年，每篇稿費2.5萬元，年均獲利65萬元，被監察院認定違反公務員服務法，提起彈劾移送公懲會懲戒，公懲會決定開門審理，定8月19日開言詞辯論庭並開放60旁聽席，民眾可於7月29日至8月2日登入司法院網站報名。

公懲會表示，管中閔懲戒案定8月19日下午2時30分，於高等法院刑事庭大廈專一法庭進行言詞辯論程序，因本案為社會矚目案件，決議公開審理，開放60旁聽席供民眾登記，因旁聽席位有限，為維護法庭秩序，依規定核發旁聽證，領有旁聽證者才可入庭旁聽。

公懲會指出，欲登記旁聽民眾，請自29日（星期一）上午10時至8月2日（星期五）下午5時止，登入司法院報名系統依網頁說明進行申請，額滿後截止申請，以申請完成時間先後順序給予旁聽證序號並公告。

公懲會強調，報名時務必填載真實姓名、電子郵件、身分證字號、出生年月日、聯絡電話及通訊地址，如報名資料與身分證明文件不符，不核發旁聽證。登記成功名單定於8月7日（星期三）上午10時於司法院及公懲會網站公布旁聽名單，屆時請自行上網查詢。

經公懲會公布旁聽名單者，於8月19日言詞辯論當日下午1時20分起至下午1時40分止，請服裝儀容整齊，持國民身分證、護照、駕駛執照或全民健康保險卡，至台北市博愛路127號刑事庭大廈一樓入口處查驗身分證件後領取旁聽證，旁聽證不得轉讓或代領，逾時未領取者，視同放棄，由當日至現場排隊的候補民眾依排隊先後順序候補至額滿為止。

當日現場排隊候補請領旁聽證民眾，司法院提醒，服裝儀容整齊，持國民身分證、護照、駕駛執照或全民健康保險卡，於當日下午1時50分起至2時20分止至台北市博愛路127號刑事庭大廈一樓入口處，依排隊先後填載旁聽證領取表並查驗身分證件後核發，至候補額滿為止；若當日無候補名額，則不再發放旁聽證予現場排隊候補民眾。

旁聽規則寫明，領有旁聽證者欲進入法庭，應全程佩戴旁聽證，先經安全檢查程序，攜帶具有攝影、錄影、錄音功能之3C產品者，應關閉電源，或調整為靜音、震動模式，並於開庭前10分鐘依旁聽證座號入座，旁聽證於出庭時交還，非經審判長許可，不得使用3C產品拍照、攝影、錄音、錄影。

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