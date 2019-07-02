監院披露管中閔兼職文章 裴偉：沒有一篇是管寫的

2019-07-02 17:14

〔記者黃捷／台北報導〕台大校長管中閔疑似違法兼職替壹週刊寫社論，遭監察院彈劾，公務員懲戒委員會今開庭，傳喚時任壹週刊社長裴偉作證。裴偉表示，管不是壹週刊的員工，沒有職務也沒有福利，更沒有合約，他只是口頭邀稿，並指監察院披露許多疑似管撰寫的文章，「依我印象沒有一篇是管寫的」。

裴偉證稱，他是壹週刊創刊總編，後來接任社長，當時因公司希望社論「壹評論」拓展財經領域，而原來的寫手因他務不再供稿，他遂請該寫手推薦人選，他循著對方提供的資料，親自打電話聯繫管中閔，在這之前並不認識管。

裴偉表示，他向管中閔邀稿，雙方僅是口頭約定，沒有簽約，管並非員工，沒有職務也沒有福利，基於禮貌也未談及價錢，僅告知會依公司規定給予稿費，管當時應該不知道價碼，直到第一次結算時才知道會拿多少錢。

裴偉說，他只有在需要財經相關稿件時，有適合的管中閔題材如國際財經，才會向管邀稿，印象中管的稿件幾乎都放在「壹評論」，顯少出現在其他專欄，而「壹評論」是社論，代表壹週刊立場，公司因此有權修改來稿標題、內文，若不符合壹週刊立場，甚至會直接不登，管也都知道這些事。

裴偉並說，「壹評論」有很多寫手，不只管中閔一人，管來稿頻率也不一，會視題材以及管個人的時間安排時多時少，不過，當時看到監察院向媒體披露疑似管撰寫的文章時，他感到很訝異，因為印象中沒有一篇是管寫的。

裴偉強調，他一開始向管中閔邀稿時，管還不是政務委員，僅是台大教授，而在他2016年5月31日離職前，「壹評論」社論也已取消，之後應該也不會再有管的文章。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法