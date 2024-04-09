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首頁　>　社會

花蓮強震》康老師愛貓疑現身窗台 誘捕未果拆除重啟

康老師的貓咪疑似現身窗台。（民眾提供）

康老師的貓咪疑似現身窗台。（民眾提供）

2024/04/09 22:02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮天王星大樓罹難者康老師的愛貓，今天疑似出現在窗台，網友觀看7樓貓咪「橘子」的直播影片時，意外發現旁邊的窗台出現另一隻貓，康師的爸爸確認是女兒的貓，現場試圖進行誘捕，之後未再發現貓蹤，晚間7點又重啟拆除工作。

在花蓮高農擔任輔導老師的33歲康姓女老師，3日7點58分主震發生後，本來已平安逃出天王星大樓，後來又心繫愛貓安危，衝回大樓內找貓，剛進去一下馬上就是8點11分的餘震，造成天王星大樓往前傾倒，康老師被消防人員找到時，被壓在梁柱下不幸離開人間。

天王星大樓拆除作業今天進入第5天，不過下午拆除到8樓時，突然軒轅路側窗台出現橘貓身影，原來是7樓余姓住戶的貓咪「橘子」，縣府立即暫停拆除作業，派出雲梯車救貓，經花縣動植物防疫所人員注射麻醉劑，加上消防人員破壞鐵窗鐵條，讓貓咪順利被抱出放進運輸籠，平安返回地面，飼主余小姐等到自己的貓咪開心不已。

然而在救援過程，又有網友在看直播時，發現旁邊的窗台有另一隻橘貓，在白色窗簾及玻璃旁往外張望，不久後又跑走，貌似康老師的橘貓，影片傳出後康老師家屬也到現場，爸爸看到影片認了是女兒的愛貓，現場有放誘捕籠，希望讓貓咪能夠盡快獲救脫困。

不過因為貓咪都沒再出現，到晚間近7點時拆除工作重新啟動，現場也吸引愛貓民眾來等候，大家都希望橘貓早日獲救。

康老師的橘貓，特徵是眼睛綠色、前腳一隻橘襪、一隻短白襪。（民眾提供）

康老師的橘貓，特徵是眼睛綠色、前腳一隻橘襪、一隻短白襪。（民眾提供）

康老師飼養的貓咪。（民眾提供）

康老師飼養的貓咪。（民眾提供）

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