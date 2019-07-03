管中閔案擴散效應！ 曲棍球案遭彈劾檢察官也要公審

2019-07-03 22:11

〔記者吳政峰／台北報導〕公懲會2日公開審理台大校長管中閔的違法兼職案，打破傳統閉門審案慣例，頗受法界肯定，公懲會再接再厲，4日也將公開前中研院院長翁啟惠的再審懲戒案。而這股「透明化」風潮也擴散到職務法庭，被監察院認定認事用法有違誤的台中地檢署檢察官陳隆翔，3日也要求公開審理自己的懲戒案，司法院證實已收到陳的聲請書狀，將轉交職務法庭。

台中地檢署檢察官陳隆翔3日要求職務法庭比照公懲會管中閔案模式，採取公開審理懲戒案，對此，司法院回應，依據「職務法庭懲戒案件審理規則」第25條規定「職務法庭所為訊問、調查及言詞辯論，均不公開。但職務法庭認有公開之必要，或經被付懲戒人請求公開者，不在此限」，也就是說，只要陳隆翔聲請公開，就算沒有經過合議庭許可，仍應公開。

司法院表示，3日已收到陳隆翔的聲請公開審理的書狀，將轉交職務法庭合議庭，目前尚未定出庭期。

職務法庭與公懲會對公開審理案件最大的不同在於，前者只要被告提出聲請公開審理，職務法庭就應該照做；後者則是被告提出聲請後，需「經許可」才得以公開，換言之，公懲會的案件中，合議庭具有准駁公開審理的權利，職務法庭合議庭則沒有。

陳隆翔前於彰化地檢署任內，因偵辦曲棍球協會涉侵占公款案而於5月14日遭監察院彈劾，惟因彈劾理由涉及檢察官偵查案件之法律見解判斷，引起司法界一片譁然，審、檢、辯、學並均強力反彈，認為監察權已侵犯司法權的核心領域。

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