公懲會「公審」違法兼職 管中閔砲轟監院洩漏個資

2019-07-02 18:18

〔記者楊國文／台北報導〕公務員懲戒委員會今（2）日將公開審理台大校長管中閔的違法兼職懲戒案，管中閔和律師庭訊火力全開，質疑監察院洩漏管的個人資料，「這是斑斑可考」，審判長石木欽指已諭知應該對個資保密，將來判決書也會將不得公開的個資加以遮掩。

此案源於，2012年2月6日至2015年2月3日期間，管中閔擔任行政院政務委員、經建會與國發會主委，卻匿名多次在雜誌上發表有償評論，每年獲取稿費約65萬元，被監察院認定違法兼職，今年1月15日通過彈劾，移送公懲會審理懲處。

公懲會今度召開準備庭，傳訊前壹週刊社長裴偉出庭作證，移送機關監察院詢問裴偉，壹週刊第705、707、709期社論是否管中閔所寫？管中閔的律師認為，此涉及管中閔的個資，不應在法庭中提問。不過，合議庭表示，若是與案情有關的核心事項，有權詢問證人。

庭末，管中閔再度對其個資問題開砲，他表示，監察院在調查過程中，不斷洩漏屬於他的個資，「這是斑斑可考」，竟然無「法」來約束監察院。

合議庭審判長石木欽指出，他已做出裁定，且要求記名筆錄，也都有相關法律規定，將來此案判決書所有資訊，「該遮掩的就會遮掩」，沒必要憂心。

公懲會若認定管確實有違失，共有9種懲處處分，輕則申誡，最重免職。

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