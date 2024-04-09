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員警板橋車站外盤查通緝犯遭襲 胸口30公分刀傷急救中

新北市板橋警分局一名員警盤查街友時遭刺傷，另名海山分局刑事小隊長經過抓人也遭割傷，警方當場逮人，將傷者送醫。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋警分局一名員警盤查街友時遭刺傷，另名海山分局刑事小隊長經過抓人也遭割傷，警方當場逮人，將傷者送醫。（記者吳仁捷翻攝）

2024/04/09 21:28

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋車站外驚傳板橋警分局吳姓員警盤查疑犯時，突遭持刀刺傷，另名休假海山分局刑事小隊長上前制伏也遭劃傷，忍痛奪刀制伏嫌犯。據了解，板橋警方自行將受傷員警送醫，到院後被檢查出胸口一道30公分刀傷，緊急開刀搶救，幸無生命危險。警方將嫌犯帶回偵訊，起出兇刀，連夜釐清案情。

據了解，該案發生在今晚7時20分許，板橋區站前路火車站北2門（板橋所轄區），當時涂姓員警無線電通報有員警受傷，板橋所副所長馮玉慶、偵查隊隊長趕往查緝。

初步了解板橋所警員吳明哲及涂宗富等2人擔任交通稽查勤務，吳員到案發處巡查，他發現一名男子行跡可疑，上前盤查，但男子拒出示證件，兩人爭執後，嫌犯隨即從外套右口袋取出美工刀，攻擊吳員，造成他右胸受傷。

吳員掛彩後仍奮力緝捕，通報警力支援，板橋所員警趕抵現場，當場壓制42歲邱姓通緝犯。

吳員後由板橋所警力送往亞東醫院急救，目前意識清楚尚無生命危險；另犯嫌被帶返板橋所依殺人未遂及妨害公務等罪嫌移送偵辦。

包括警察局長廖訓誠、板橋分局長陳宇桓都趕到醫院關心，並慰問家屬。

新北市板橋警分局一名員警盤查街友時遭刺傷，另名海山分局刑事小隊長經過抓人也遭割傷，警方當場逮人，將傷者送醫。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋警分局一名員警盤查街友時遭刺傷，另名海山分局刑事小隊長經過抓人也遭割傷，警方當場逮人，將傷者送醫。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局長廖訓誠、板橋分局長陳宇桓趕往醫院慰問員警、家屬。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局長廖訓誠、板橋分局長陳宇桓趕往醫院慰問員警、家屬。（記者吳仁捷翻攝）

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