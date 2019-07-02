管中閔匿名投稿1篇2.5萬 兼職被彈劾反批監院「深文周納」

2019-07-02 20:26

〔記者吳政峰／台北報導〕台大校長管中閔擔任行政院政務委員、經建會主委、國發會主委3年期間，多次匿名替雜誌寫社論，每篇稿費2.5萬元，平均年獲利約65萬元，被監察院認定違法兼職，今年初通過彈劾，移送公懲會審理，公懲會破天荒主動公開審理，管中閔未反對公審，還希望「大眾公裁」，並引用「深文周納」批評監院政治迫害。

「深文周納」出自「史記‧酷吏列傳」，指不根據事實，巧妙的援引苛刻法條陷人入罪，管中閔多次引用此成語，並強調出處為「酷吏列傳」，暗喻監察院為酷吏；他強調，本案源於去年1月5日台大校長遴選，因為結果不為當權者所喜，才會出現一連串鋪天蓋地的政治抹黑。

管中閔批評監院為了羅織構陷，調閱他近20年來的所得稅資料，逐筆檢視並要求各單位交代細節，其中還包括17年未服公職的資料，侵犯隱私，但即使這樣「上窮碧落下黃泉」，監院能找到的證據也只有替雜誌撰寫社論的稿費而已，但受邀撰稿是「職」嗎？

管中閔稱，稿子內容與擔任公職所負責的法案無關，轟監院妄加斷言這些社論不可能與職務全然無涉，還以猜測或推算所寫的社論篇數與稿費作為彈劾基礎，罔顧事實；管引用人權鬥士金恩博士的話「最終極的悲劇不是壞人的壓迫與殘酷，而是好人對此的沈默」，自比希望是「遭受這些政治迫害的最後一人」。

監院代表詢問邀稿人、時任該雜誌的社長裴偉，705、707、709期的社論是否為管中閔所撰寫，突遭管中閔的律師以「攸關當事人的社會活動」制止，不希望外界知道管中閔寫了哪些文章；管中閔也當庭要求監院不要洩漏他的資訊，審判長石木欽當庭曉諭審判會在法定範圍內保護當事人隱私，但該言明的還是不能隱匿。

裴偉稱，一開始邀稿是在管中閔任台大財經系教授時，邀請匿名撰寫財金評論，每篇稿費2.5萬元，而後管中閔接行政院相關公職仍持續供稿；不過裴偉強調，監院提示的稿子中，部分非管中閔所寫。該雜誌現任社長邱銘輝則說，案發時邀稿者為裴偉，他並不知情，但會回去查查哪些文章為管所撰寫。

管中閔本人也不確定哪一期社論為他所寫，表示年代久遠，不復記憶，不過會依合議庭的要求，於庭後盡量認定。

監院代表未於庭上多發言，倒是坐滿旁聽席的挺管民眾一度鼓譟，干擾法庭秩序，差點被石木欽趕出法庭。

2日為準備程序庭，庭訊後石木欽諭知下次言詞辯論庭擬在八月間，希望管的律師提出方便出庭時間以利審理。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法