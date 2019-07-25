亞洲人權法院成功關鍵 歐人權法院前副院長點出是...

歐洲人權法院前副院長András SAJÓ認為，人民是人權法院能否成功最要的因素。（記者吳政峰攝）

2019-07-25 23:29

〔記者吳政峰／台北報導〕前大法官許玉秀去年起籌備模擬亞洲人權法院，邀集亞洲10個國家的學者與司法實務界人士參與，定26-28日開啟審判庭，模擬審理邱和順案，而25日所有與會者已抵台，其中份量最重的就是歐洲人權法院前副院長András SAJÓ，他直言亞洲如果要跟歐洲、美洲與非洲一樣，正式成立區域型的人權法院，最關鍵的因素就是「人民」。

András SAJÓ表示，歐洲人權法院成立的時間是在第二次世界大戰之後，當時歐洲各國忌憚蘇聯的威嚇，決議在歐洲設立一個人權法院，彰顯蘇聯體制的缺失，那是個特殊的時代，政府基於特殊目的、有志一同組成人權法院，沒有遭遇到太多阻礙。

András SAJÓ認為，美洲與非洲雖然沒有戰爭或是其他的威脅，惟之後也陸續成立人權法院，亞洲應該也有這個條件成立，但前提在於，人民對於這個機制的需求程度到哪，施壓給政府的力道強度有多少，是否能夠促成改變。

András SAJÓ舉例，土耳其以前抓到罪犯後，會在罪犯的腳底烙印，非常殘忍，引發民眾反彈與不滿，施壓政府改變作法，土耳其為了洗刷人權汙點，簽署歐洲人權公約，終於改掉了這個陋習。

至於亞洲現存的衝突能否透過人權法院解決？András SAJÓ坦言，例如邊境爭議這種既存的劇烈衝突，可能無法由區域人權法院裁判解決爭端，但若長期運作，可望降低武力危機，提升維持和平的機會，這是一個緩慢進步的過程。

目前亞洲各國對人權價值存在著不小歧異，András SAJÓ表示，這需要花時間透過平台對話逐漸形成共識，從現在的角度來看19世紀的專制國家，可發現那時候反對人權是愚蠢的作為，歷史也證明是錯的，因此，未來如果有個人權法院可討論各國的人權價值，可望把目前的歧異做出更符合潮流的調整。

András SAJÓ認為，目前司法還是比較站在政府的立場處理，若偏頗已造成民怨，民眾的不滿已足以撼動政權，就有成立人權法院的需求，所以，亞洲人權法院能否成功，最重要的關鍵還是人民對它的渴求。

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