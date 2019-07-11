在台灣成立「亞洲人權法院」 廖福特：政府應勇敢去做

2019-07-11 19:48

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣民主基金會等民間團體與學界有鑑於亞洲人口為全球最多，卻缺乏一個形成人權文化標準的人權法院來穩定整個區域和平，決定以民間力量發起「模擬亞洲人權法院（模亞）」，邀集亞洲17個國家的學界與實務界參與；基金會執行長、中研院法律所研究員廖福特認為，台灣有能力成立真正的「亞洲人權法院」，政府應「勇敢去做」。

廖福特指出，二次世界大戰之後，歐洲為了避免戰爭再次發生，深刻反省納粹政權，遂發想出以維護區域和平為主的歐洲人權法院，一開始屬自願參加，發展到現在為強制，各國均可獲選一位能夠代表該國法律政策、具有指標性的人物出任合議庭法官，以歐洲人權公約為準則，承審當事人所提的案件。

廖福特解釋，雖然聯合國也有類似的機制，但畢竟不是法院，所做成的決議只具軟性的準司法效力，拘束力較低；人權法院則屬正式判決，具司法效力，位階高於各國間的憲法，所做成的判決可迫使會員國修法甚至修憲，而當事人若勝訴，也可持判決回到母國聲請再審，救濟面完整。

廖福特強調，歐洲人權法院的法官雖有各國代表，但非政府推選，而是人權法院透過相關機制遴選，此舉可避免政治性格較高的人士進入合議庭，減少政治干預司法的爭議，強化司法獨立性，本次「模亞」的程序與議事規即採此方式運作。

廖福特說，各國對於人權的想像不一定相同，或許各有優劣，此時透過人權法院的判決對話交流，逐漸形成一套標準，敦促國家法律改善，對區域人權的保障更全面，減少衝突，雖然短時間可能會引發國內議論，但長期來看仍屬正面。

他舉例，德國的法制舉世聞名，但被告上歐洲人權法院敗訴後，回家也要乖乖的修法；英國法系成熟度眾人公認，也是因為在人權法院吃上敗仗後，才修法把最高法院從上議院獨立出來，可見得人權法院的拘束力之高；白俄羅斯原本是會員國，卻因不遵守人權標準，而被開除會籍。

廖福特表示，民間將於26-28日邀集17個亞洲國家的學者與實務界代表來台參加模亞，並審理我國知名的「邱和順案」，顯示台灣已有能力擔任領頭羊，但民間不可能一直做下去，若政府願意勇敢全力支持，主導建置正式的亞洲人權法院，絕對有利提升台灣的國際與法學地位，這件事已非能不能，而是要不要！

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