成立亞洲人權法院南韓積極 前大法官許玉秀籲政府趕快行動

2019-07-11 21:05

〔記者吳政峰／台北報導〕前大法官許玉秀認為台灣目前國際情勢險峻，有受到戰爭威脅的可能性，民眾基本人權恐受挑戰，決定聯合學者與民團，邀集亞洲17個國家的專家學者成立「模擬亞洲人權法院（模亞）」，26-28日將在台灣開庭審理「邱和順案」；她指出，台灣社會開放，廣納新知，人才濟濟，又對和平有強烈的渴求，絕對有能力成立真正的亞洲人權法院。

許玉秀表示，中國對台虎視眈眈，虎口下的台灣民眾基本人權恐受戰爭侵害，但若有跨國的亞洲人權法院，透過司法以和平機制解決爭端，戰爭機率可望大幅降低，因此仿效歐洲、美洲及非洲，設置亞洲的人權法院，台灣絕對有必要揭竿站出來。

由於韓國早在1998年於光洲發表「亞洲人權憲章」，近年也頻頻舉辦設置亞洲人權法院的研討會，積極搶當亞洲領頭羊的意味濃厚，本次台灣舉辦模亞，據聞韓國也有不少人特地請假飛來參觀，欲爭取下一次模亞在韓國舉辦的機會，若一旦成真，屆時亞洲人權法院落腳韓國，回台灣的機率就不大了。

許玉秀指出，近來韓國的憲法法庭表現確實領現亞洲，推動人權的腳步一直往前進，但台灣也不惶多讓，同婚釋憲讓多國驚豔，且台灣透過模擬法院的方式跨國合作，也是前所未見的作法，未來所做出的判決或許沒有法定的拘束力，但有可能成為法官判案時的參考。

許玉秀強調，台灣民情開放，政府也願意傾聽民意，整體社會屬於包容性佳的狀態，對於接收人權價值多持友善態度，言論市場也非常蓬勃，選舉權獲得充分保障，這些都是成立人權法院的優勢；而從國際情勢來看，台灣更有建置人權法院的迫切性。

許玉秀解釋，人權法院只討論人民的基本權有無受到侵害，特別的是，除了審查規範，也就是法律審，亦可審查事實，即國家有沒有違背正當法律程序，或在其他層次上侵害當事人人權，且所做成的判決還可直接命國家賠錢，效力強大。

許玉秀呼籲，政府可定額資助模亞運作，經過一段時間的磨合與運作順暢後，再著手建置真正的亞洲人權法院，讓台灣成為保障亞洲人權的先驅。

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