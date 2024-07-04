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驚險片！高雄貨車鋁條落地 女騎士急閃避犁田受皮肉傷

許男駕駛貨車捆繩突斷裂，鋁條落地葉女騎車閃避「犁田」。（讀者提供）

許男駕駛貨車捆繩突斷裂，鋁條落地葉女騎車閃避「犁田」。（讀者提供）

2024/07/04 18:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市許姓男子今天下午駕車送貨，途經鳳山區青年路1段與中和街口，貨車綑綁鋁條的繩子突斷裂落地，葉姓女騎士發現異狀閃避，幸未被砸中驚險保命，但仍因煞車不及，撞擊掉落的鋁條而摔車，造成手腳擦挫傷，警方將對許男開罰3000元至1萬8000元的罰鍰。

警方調查，許男（62歲）今天下午駕駛自小貨車，載運鋁條以繩子綑綁送貨，沿鳳山區青年路1段北向南行駛，途經鳳山區青年路1段與中和街口，綑綁鋁條的繩子突然斷裂，導致鋁條掉落慢車道。

葉女（55歲）騎機車與貨車同向，發現車上鋁條搖搖晃晃，擔心會掉落砸到她，趕緊騎機車閃避貨車，果然鋁條一端突然掉到慢車道，所幸葉女提前騎車閃避，才未被砸中驚險保命，但仍因煞車不及，撞擊鋁條「犁田」倒地，僅手腳擦挫傷，沒有生命危險。

警方據報到場處理，對2人實施酒測，均無酒精反應，初步肇事原因研判為貨車綑綁貨物未牢固，後續由交通大隊釐清肇事責任。許男一臉無奈表示，開車送貨多年，未曾發生綑綁鋁條的繩子斷裂，不知道為何繩子會斷裂。

鳳山警方表示，駕駛違反道路交通處罰條例30條1項2款所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，將處3000至1萬8000元罰鍰，並記違規點數2點，1年內累計12點，將吊扣駕照2個月，呼籲民眾行車應注意車輛周邊狀況，並保持行車距離，才能因應突發狀況。

許男駕駛貨車捆繩突斷裂鋁條落地，葉女騎車閃避「犁田」。（讀者提供）

許男駕駛貨車捆繩突斷裂鋁條落地，葉女騎車閃避「犁田」。（讀者提供）

許男駕駛貨車捆繩突斷裂鋁條落地，葉女騎車閃避「犁田」。（讀者提供）

許男駕駛貨車捆繩突斷裂鋁條落地，葉女騎車閃避「犁田」。（讀者提供）

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