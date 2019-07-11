「不怕中國打壓」 張文貞：人權法院不會忘記香港

2019-07-11 21:24

〔記者吳政峰／台北報導〕由交通大學科技法律學院院長張文貞等人發起的「模擬亞洲人權法院（模亞）」已獲17個亞洲國家專家認可並參與，26到28日在台灣進行審判程序，承審「邱和順案」。張文貞指出，中國因人權意識與民主國家相左，未參與「模擬亞洲人權法院」的建置，而台灣在人權議題上居領導地位，也不怕中國打壓，將一步步朝建置正式的亞洲人權法院目標邁進，而且「不會忘記香港」。

張文貞表示，模亞的成員結構除了台灣，還有馬來西亞、新加坡、日本、韓國、孟加拉、菲律賓、泰國、斯里蘭卡、香港等國家與地區的學者與實務界人士，其中，香港近來面臨「送中條例」爭議，香港的代表也為文力挺反送中，可見模亞合議庭成員非常重視維護弱勢民眾人權的意識與價值。

中國是亞洲最大的國家，卻在模亞創始國中缺席，張文貞認為，就是因為中國對於人權的保障不足，才凸顯台灣在此領域上的積極與進步，成為創設亞洲人權法院上的契機，而台灣在也確實有能力這樣做。

張文貞舉例，國際憲法學會的會員原本限定為各國的「學會」，即俗稱的「團體會員」，中華民國憲法學會原為其中一員，直到1999年中國加入才被迫退出，但因台灣學者憲法成就高，國際憲法學會決議變更改章程，讓學者也可以以個人名義參加，由此可證，無論中國如何打壓，都不會改變我國在法律上的貢獻。

至於中國會不會也想爭奪亞洲人權法院的建置？張文貞認為，中國願意面對人權議題是件正向的事，不過，中國如果想假借人權法院輸出中國式的人權價值，「那是不可能的！」因為各國在人權法院的話語權均同，不會出現一言堂的問題，反而是中國可能在意見的形成中獲得改變。

張文貞強調，本次的「模擬亞洲人權法院」證明了台灣有軟、硬實力建構國際間的人權法院，躍居領導地位，「在亞洲，我們拉著人家走」，絕對佔有一席之地，而文化、地域相近的香港的人權，也絕對不會被忘記。

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