從宜蘭跟蹤到台北？ 直播主「企鵝妹」疑遭怪男尾隨

2019-07-21 18:10

〔記者王冠仁／台北報導〕南韓籍知名直播主「企鵝妹」Jinny，在台灣與南韓都擁有眾多粉絲，她來台前往宜蘭參加童玩節後搭客運返回台北並開直播，有網友眼尖發現她遭一名男子跟蹤；網友最後協助她與該男對質，警方也告訴企鵝妹，雖然她是外籍人士，但在台只要有需要幫助，都可以打110或直接到警局求援。

「企鵝妹」Jinny昨天一早前往宜蘭參加童玩節，她在活動中連續開直播超過6小時來與網友互動，企鵝妹在昨天活動結束後搭客運返回台北。不過，有觀看她直播的網友眼尖發現，有一名男子疑似在童玩節會場時，就一直跟著企鵝妹，就連企鵝妹搭客運回台北，該男也坐在企鵝妹後方，甚至還擔心臉部曝光而拿扇子遮臉。

企鵝妹在直播中說，一般民眾在路上看到她，都會想跟她打招呼或一起拍照，但跟蹤男卻只是遠遠地觀察她，也沒有想上前招呼。企鵝妹抵台北後在友人協助下，與跟蹤男在路邊對質，跟蹤男聲稱沒有要跟蹤她，只是恰好同車。

轄區中正一分局員警發現他們一夥人在路旁疑似爭執，上前關切，但由於該男否認跟蹤，其言行也沒觸法，員警最後告誡他別再做出容易讓人誤會跟蹤的舉動，同時也告訴企鵝妹，在台若有任何需要都可向警方尋求協助。

企鵝妹今天也發聲明說明昨天事情原委，並強調該名男子經警方勸說後，保證不會再跟著她。

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