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受波及被噴漆 睿芯幼兒園聲明與培諾米達完全無關

北市信義區托嬰中心被噴「性侵幼兒毛畯珅」字眼。（記者邱俊福翻攝）

北市信義區托嬰中心被噴「性侵幼兒毛畯珅」字眼。（記者邱俊福翻攝）

2024/07/18 15:47

〔記者何玉華／台北報導〕受培諾米達幼兒園負責人兒子毛畯珅連續猥褻案波及的睿芯幼兒園，今（18）天凌晨被噴漆，幼兒園最新聲明指出與培諾米達幼兒園並無任何關係，是經友人介紹得知該址頂讓才與房東簽約，所有教師都是重新招聘；中心一早去報案的王老師受訪表示，今天家長送托跟幼兒的狀況都正常。

位於培諾米達幼兒園舊址的睿芯托嬰中心，7月已有新生加入，中心認為不理性的民眾噴漆恐造成家長擔憂，初步說明表示，與培諾米達幼兒園無任何關係，是在2023年經友人介紹得知該址頂讓訊息，2023年11月直接與房東簽約，於2024年6月取得設立許可，所有教師都是設立中對外招聘，經社會局稽查並無任何不法或違規的情事。

中心也指出，今年4月間經家長告知，網路及社群媒體上有人指本中心是培諾米達幼兒園轉賣而來，或是培諾米達幼兒園園長及相關人士另起爐灶，均與事實不符，已請律師發公告澄清，希望謠言止於智者。

對於不理性民眾的噴漆行為，中心表示，為維護幼兒安全將依法提告，也請民眾勿以訛傳訛，對新成立之的托嬰中心再有任何不理性之行為，也會與警方協調希望加強巡邏，以維戶中心權益及受託幼兒的安全。

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