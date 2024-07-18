台北幼兒園性侵案延燒 許淑華：3事看出蔣萬安威權本性

台北市議員許淑華。（資料照，記者劉信德攝）

2024/07/18 11:37

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市信義區私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵女童案，引起各界關注，台北市議員許淑華批評，市長蔣萬安的威權思維，草包本質完全現形，從三個步驟看出他的本性，包含第一步先推給中央卸責、第二步推給前任市長混淆視聽、第三步戰鬥藍議員立委大出動等，蔣萬安沒有想幫孩子討公道，竟冷血卸責逃避、掩蓋真相，暴露自己的威權統治思維。

許淑華指出，蔣萬安第一步先推給中央卸責，在本案受到社會關注的第一時間，蔣萬安宣稱當時犯人不起訴，沒有法律可適用、兒少法限制讓他無法公佈事發幼兒園名稱，但早在2020年教育部就發函，說明雖然《教保法》還在修法，但遇到教保員涉嫌性侵犯時，可以立刻停職。

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許淑華接著表示，2023年3月1日《教保法》新法上路後，於這個時機點，北市府也應將毛姓嫌犯停職，根本不像蔣萬安所說，沒有可適用的法律，《兒少法》部分也受到監察院證實，本案符合條件，市府可以公開嫌犯資訊，所以事實上蔣萬安卸責給中央的說辭，沒有一項是對的！

許淑華說，蔣萬安卸責第二步就是辯稱「柯文哲任內收到通報」，但她整理出三大「本應阻止犯罪的時機點」，其中有兩次發生在蔣萬安執政後，這麼嚴重的幼童性侵事件，蔣萬安一上任市長應該將該案列為重要事項，親自督導，而不是縱容行政單位怠惰放任，蔣萬安想賴也賴不掉。

至於卸責第三步，許淑華表示，國民黨議員、立委們這兩天可以說是甲級動員，全部跳出來幫蔣萬安護航，徹底爆露出蔣萬安缺乏擔當的媽寶本性，把監督市府的民進黨民代們打成「政治鬥爭」，但依然無法解釋2023年3月《教保法》新法上路卻沒有進行停職、嫌犯都已經羈押，幼兒園還在招生等，一個比一個離譜的疏失。

許淑華質疑，蔣萬安看到了輿論風向與網路聲量的變化，才後知後覺的宣示要「副市長盡快提出精進方案」，請問現在台北市是沒有市長了嗎？大家的期待很簡單，就是在等蔣萬安你親自出面主持行政檢討，展現出道歉態度而已，有這麼難嗎？

許淑華強調，將用盡全力監督，直到行政疏失全部釐清、還給學童公道為止，也希望大家從此看清，蔣萬安年輕暖男包裝下的真實樣貌。

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