幼兒園狼師案揭4漏洞 受害者家長：園方及北市府別再踢皮球

民進黨立委林月琴（中）、吳沛憶（左）及勵馨基金會執行長王玥好（右）舉行「台北幼兒園事件 真相會說話 修法補破洞」記者會，點出北市教育局缺失，並由執行長王玥好宣讀受害家長聲明。 （記者劉信德攝）

2024/07/18 11:30

〔記者陳政宇／台北報導〕台北市信義區培諾米達幼兒園園長兒子毛畯珅涉性侵學童案延燒，民進黨立委林月琴、吳沛憶與勵馨基金會今（18）日召開記者會，點出該事件4大漏洞及修法訴求，並轉述部分受害者家長聲明，質疑園方及台北市政府一年來互踢皮球，導致家長求助無門。

林月琴表示，2022年7月第一案家長確認有報案，警政單位24小時內轉知台北市府社會局家防中心，再由家防中心轉知教育局，且教育局早就能依照2021年國教署函知的《教育部強化幼兒園發生性別事件通報調查處理機制》規定，請「該教保服務人員請假，暫時離開校園現場並靜候調查」，卻未積極處理。

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林月琴批評，國民黨團昨開記者會預告修法，包含修正教保條例，主管機關可以在調查期間就介入調查，並把教保員停職、以及調查期間可以將可能有問題的狼師列管；但現行「教保服務人員條例」早已明文規定，為什麼還要提這些修法？是沒看到法已明定？還是假裝沒看到？台北市政府早該落實調查期間暫時停聘、停職的問題，而不是出事了再推來推去。

吳沛憶則指出，家長2023年8月曾要求看幼兒園的監視器，教育局雖答應，卻要求須在涉案幼兒園陪同和同意下才可以看。相關法規根本沒規定幼兒園要陪同，教育局憑什麼做此要求？園長在去年7月的說明會不斷幫嫌犯、園長之子說情，並威脅家長對外討論就會提告，讓家長不敢在第一時間幫助兒童與求救，教育局根本是「請鬼拿藥單」。

記者會提出四大訴求，一是整起事件是否有高層壓案、民代關說，該進行斷點處理卻未做，種種行政怠惰或惡意掩蓋，台北市政府必須負起責任。二是不當對待認定委員會委員比例應立即調整，且過去性別事件只在國小以上才有性平委員會，呼籲推動「全齡性平」並要有性別專家與會進行認定。

三是「兒童及少年福利與權益保障法」第69條修法刻不容緩：訂定揭弊型報導原則，制定相關例示框架、例外條款，以期能符合公共利益、示警與兼顧潛在受害者知情權。四是防堵不肖業者借屍還魂：教育部網站要與司法判決紀錄、電子地圖街景實況結合，才能真正讓家長第一時間知道惡質幼兒園真面目。

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