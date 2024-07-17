打臉！北市府稱幼兒園性侵案曾兩次入園訪視 簡舒培：竟是幫忙「掛保證」

民進黨台北市議員簡舒培。（資料照）

2024/07/17 08:22

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市信義區私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵女童，其電腦還被檢警查扣600多部性影像，舉國譁然；台北市議員簡舒培今再爆，北市府發新聞稿聲稱2022年12月有辦理入園訪視、2023年3月進行公安稽查，但其實與性侵案調查毫無關聯，訪視竟是為讓幼兒園能維持準公共化幼兒園資格，市府不調查2022年7月家長通報狼師性侵案，反而讓幼兒園有準公共化的資格，根本是替性侵案幼兒園掛保證！

簡舒培表示，2022年7月第一案爆發後，柯文哲、蔣萬安前後任市府擺爛，整整一年沒有行政調查，北市府發新聞稿反駁2022年12月有辦理入園訪視，2023年3月進行公安稽查，並無不作為，但她進一步調查，發現教育局兩次的入園訪視根本無關性侵案，

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簡舒培質疑，市府聲稱2022年12月有到園訪視，並沒有不作為，但教育局在2022年12月16日是為辦理準公共幼兒園，2023年3月22日則是為了辦理公安稽查，二次入園都與狼師性侵案調查無關，市府答非所問就是在「混淆視聽、推卸責任」。

簡舒培批評，市府不但沒有調查2022年7月的性侵案，還繼續核准準公共幼兒園而進行訪視，就是幫狼師幼兒園「掛保證」，教育局在2022年12月與隔年3月的訪視，其實是為了讓幼兒園能保維持準公共化幼兒園的資格，但該幼兒園在7月前才發生家長通報狼師性侵案，市府完全沒調查外，還讓該幼兒園繼續留在準公共化園所，無疑是替性侵案幼兒園掛保證，讓更多的家長受騙及孩子受害。

簡舒培怒轟，幼兒園爆發性侵案讓社會大眾憤怒，2022年7月第一件性侵案爆發，市府就沒有積極行政調查，還繼續核准涉案幼兒園準公共化，讓更多家長相信市府的保證，繼續送孩童羊入虎口，但蔣市府至今還在強調有作為，對於受害家長來說實在無比諷刺！

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