男狠殺直播主前女友害房淪「凶宅」 房東求償結果是…

2019-07-19 21:32

〔記者溫于德／台北報導〕廖晏霆去年5月狠殺剛分手3個月的前女友、「17直播」女直播主邱喬琪，廖男事後被認定有致女方於死犯意，但不屬預謀殺人，另考量廖只有當庭向死者父母鞠躬道歉，並未提出具體和解賠償方案，未獲家屬原諒，獲15年刑期。此外，郭姓房東不滿房子因此淪為「凶宅」，向廖男求償「房屋交易價值減損」237萬元，台北地院今審結，判賠70萬餘元，可上訴。

郭姓房東日前委託律師出庭時指出，廖晏霆故意在出租房內殺人，害房屋價值貶損，因此以每坪60萬元估算房屋價值，再計算房屋折損價值後，向廖男求償237萬元；面對廖男質疑求償金額太高，律師聲請委託交由台北市不動產估價協會鑑定。

廖晏霆去年7月27日被依殺人罪起訴；院方審理時，廖男否認殺人犯意，辯稱只有「推、勾」邱女脖子，不是「勒」，至於會準備童軍繩，是因為原本打算在邱喬琪住處頂樓輕生。廖晏霆的律師則說，廖男因家人接連過世、女友分手、當兵時長官自我了結等原因，使他心情低落想結束生命，否認想殺女友。

合議庭認定，廖晏霆下手凶猛，又緊勒已經受傷的邱女脖子、拒絕放手，顯然有置邱女於死地的殺人犯意，但因廖男未拿出童軍繩使用，並未認定是預謀殺人；另根據員警隨身密錄器畫面，廖男開門後向警方說「她死了」，並不符合自首條件。

全案上訴高院後，廖晏霆辯稱是傷害致死，並非殺人也未卸責，但也坦然地說：「若這樣判我死，我不會反抗」，案件尚由高院審理中。

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