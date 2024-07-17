台中歇業連鎖超市成天體營 通緝男光溜溜埋鍋灶飯就逮

警方獲報進入空屋查看，驚見全裸鄭男。（警方提供）

2024/07/17 17:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一間已歇業的大型連鎖超市，前天被房東發現遭人侵入行竊報案，警方獲報到場時，驚見一名全裸男子正在埋鍋灶飯，儼然將該處當成天體營，除查出他涉嫌竊取店內電纜線變賣，也是竊盜通緝犯，立即上銬逮人，詢後依竊盜罪嫌送辦並解送歸案。

台中市第六分局15日接獲報案，大墩路上一處鐵皮空屋有不明男子闖入前往查處，赫然發現55歲鄭姓男子全裸光溜溜在屋內閒晃，除正在該處煮食，附近還散落著個人生活器具，顯然已經在此居住好幾天，將該處當成自己的家，另外也發現現場有電纜線遭割除的狀況。

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經查，該址原是大型連鎖超市，因業者歇業後變成空屋，近日房東發現疑似有人進入偷電線，於是報警請警方協助查看，不料員警四處搜索果真看見鄭男裸身在內剪電線，立即制止並查證其身分，發現鄭男也是台中地檢署發布的竊盜通緝，立即喝令他穿上衣服後帶返所偵辦。

鄭男警詢中供稱，因躲避追緝乾脆住進空屋，因為天氣太熱，才會全身脫光，也承認已在該處住了兩周，曾行竊該處的電纜線變賣1萬多元，沒想到還是因為自己怪異舉動引起注意露餡，警詢後依加重竊盜罪，解送台中地檢署歸案，另外擴大清查鄭是否涉及其他竊案。

第六分局呼籲，民眾如因案被傳喚到庭或被判刑，應依限到案或執行，以免落得通緝身分，警方仍會持續加強查緝逃犯，以維社會安定。

空屋內散落鄭男個人生活器具。（警方提供）

警方查出鄭男是竊盜通緝犯，喝令他穿上衣物後帶回偵辦。（警方提供）

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