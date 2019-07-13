私刑歪風 警支持重懲遏止

2019-07-13

〔記者鄭景議、邱俊福、吳政峰／台北報導〕台中檢方對自以為實踐正義的聚眾滋事者開刀，獲得眾多基層警察的掌聲，不少員警表示，近年時見聚眾者打著正義大旗，行違法之實，還有不少民眾跟風，「非常不能接受這種『假正義之名，行破壞社會治安之實』的暴行」，警方全力支持檢察官嚴正執法，杜絕私刑正義歪風。

警方過去碰上這種「正義之士」聚眾，僅能盡力勸導，且大都只能用不痛不癢的違反社會秩序維護法移送裁罰，就算發生打傷人事件，還要先有人提告，被告最多也僅涉普通傷害罪。

警方表示，帶頭聚眾或參與滋事的人根本不怕，才會一而再、再而三地上街頭滋事。

基層員警表示，如果這種行為繼續流行，大家都動用私刑，「那還要警察幹嘛？」「看不順眼，就可以撂人把對方痛打一頓嗎？」再讓這種歪風吹下去，台灣法治豈不崩潰，確實應該強力遏止。

刑事局表示，私刑正義目前最常見的是虐童案，因都發生在住處，有親友會將相關影片PO網，引發議論，倘若有人反應激烈，便會號召網友前往包圍討公道，產生聚眾叫囂、恐嚇等問題。

現今面對這類相關的輿情反應，各警察機關會加強巡查網路、媒體、社群，一發覺留言板有人反應激烈，甚至號召網友討公道，便會立即通報縣市警局，指示轄區警方加強巡邏或預備保安警力，視群眾聚集狀況加以部署，防範與化解滋事。

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