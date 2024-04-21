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書記官疑過勞死！留8月大嬰兒 法官曝遺孀心聲⋯⋯

台中地院蕭姓法官發起書記官評比法官活動。（記者吳政峰翻攝）

台中地院蕭姓法官發起書記官評比法官活動。（記者吳政峰翻攝）

2024/04/21 06:49

首次上稿 04-20 23:36
更新時間 04-21 06:49

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悲！書記官疑被操到過勞死 留下8個月大嬰兒

〔記者吳政峰／台北報導〕苗栗地院陳姓書記官疑工作壓力過大病故，留下僅8個月大的嬰兒，據悉，陳姓書記官的遺孀為台中地院法官助理，她曾吐露老公所配屬的法官，不斷要求在假日加班，老公最終身體不堪負荷，敗血症併發腎衰竭過世。台中地院蕭姓法官因而發起「書記官最喜歡/最討厭合作的法官」評比活動。

據悉，陳姓書記官離世後，遺孀曾跟中院法官傾吐心聲，指老公是台中一中、政大法律系畢業，之前在苗栗地院少年庭擔任書記官，因為某法官的書記官威脅要辭職，所以主管就「徵詢」老公，能否跟該名法官的書記官「對調」，老公同意。

遺孀吐露，老公在與該名法官共事期間，該法官會不斷在假日要求加班，導致老公過度勞累，工作壓力太大，蕁麻疹發作、三次發燒住院。2023年8月長子出生後，老公詢問人事室有關請育嬰假留職停薪的規定，主管又「徵詢」他是否能延後到2024年1月再開始請育嬰假，老公再度同意。

等到2024年1月1日育嬰假生效，陳姓書記官身體已不堪負荷，2月19日發燒就醫，經急診入院1日，就不幸因敗血症併發腎衰竭過世，目前孩子8個月大。

該中院法官私下詢問以前在苗栗地院擔任書記官的朋友，對方說：「之前苗院也是有個書記官被該名法官逼到生病，但該名書記官現在不在司法體系了，該法官有前例的」。

中院法官強調，他知道很多法官都覺得自己很認真，查得很詳細，判決寫很好、很長、很詳細，開庭問得很清楚，卷看得很仔細，法學素養很高，有的還委屈滿腹，而他只聽到遺孀跟朋友說法，不敢立刻下判斷，以免言之過早，但仍希望大家能重視此事。

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