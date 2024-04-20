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悲！書記官疑被操到過勞死 留下8個月大嬰兒

台中地院蕭法官發起「書記官最喜歡/最討厭合作的法官」活動，請書記官填寫。（記者吳政峰翻攝）

台中地院蕭法官發起「書記官最喜歡/最討厭合作的法官」活動，請書記官填寫。（記者吳政峰翻攝）

2024/04/20 22:17

〔記者吳政峰／台北報導〕台中地院法官蕭一弘今（20）日私訊臉書專頁「靠北書記官」，指某地院一名陳姓書記官，疑似配屬工作壓力過大的法官，過度勞累，多次住院，最後不幸敗血症離世，留下才出生8個月大的嬰兒。蕭法官提供Google表單，請書記官勇於填寫「書記官最喜歡/最討厭合作的法官」，盼能喚醒其他法官重視書記官工作環境。

靠北書記官專頁表示，蕭一弘私訊小編，某法院書記官，疑似配屬工作壓力過大的法官，過度勞累，發作蕁麻疹、三次發燒住院，敗血症併肝腎衰竭過世。過世時，小孩出生才八個月。蕭法官希望能喚醒其他法官對書記官工作環境的重視，提供google表單，鼓勵大家踴躍填寫，統計到5月20日午夜12時。

該專頁指出，書記官遭到職場不法侵害的聲音，明明不惶多讓，卻始終被埋沒、被掩蓋，請大家一起把書記官的聲音傳出去。

據悉，陳姓書記官現年35歲，原服務於苗栗地院少年與家事庭，配屬於一名李姓法官，李法官非常認真投入於工作，連帶使得負責的陳書記官也經常加班，惟業務繁重，陳書記官疑不堪負荷，過勞生病，今年元月請育嬰假休息，沒想到二月就不幸離世，才出生8個月大的嬰兒頓時失怙。

陳書記官的太太是台中地院的法官助理，工作一樣認真負責，遭遇丈夫疑因過勞離世的噩耗，又要隻身撫育幼兒，讓她心力交瘁，令同院法官感到極度不捨。

有法官直言，法院以法官為管理核心，在法官本位的思維下，若院長未重視行政同仁的辛勞，將使書記官、法助過勞的聲音被漠視；而法官們也應該自我反省，勿把操書記官、法助的行為視為理所當然，沒有同理心，如何期待能做成接地氣的判決。這是非常嚴肅的問題，每一位法官須意識到，照顧自己的同仁，是責任，也是義務。

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