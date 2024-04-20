還記得她嗎？昔亞運奪金 「無臂蛙后」方姿雅近況曝光

2015年時，台南監理站邀請各界專家第二度鑑定「無臂蛙后」方姿雅（右前紫衣者）騎機車的安全性，替她爭取機車駕照。（資料照）

2024/04/20 23:58

〔記者王捷／台南報導〕還記得方姿雅嗎？她天生沒有雙手，但18年前，拿下殘障亞運賽游泳金牌，獲「無臂蛙后」稱號。去年她讀碩班時，與老師發生糾紛，冒用老師名義寄120捆膠帶到系辦被告，審理期間她在臉書上po文，諷刺法官「川劇變臉」合法威脅她，還轉貼到有萬人的社群；法官認為她有憂鬱症，但智力沒問題，因此判3個月徒刑。

方姿雅天生沒有雙手，雖然求學階段曾遭受歧視，但在母親鼓勵下，她勇敢挑戰人生，在2006年拿下殘障亞運的金牌，還一直爭取要考機車駕照。不過在她就讀長榮大學社工系研究所時，和系上老師因修課問題產生糾紛，退學後，方姿雅多次透過電子郵件，向老師及校長抱怨、批評老師處理爭議方式。

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去年11月，方冒用老師的身分，在物流公司櫃台填寫偽造的寄件單，將120捆膠帶寄往學校社工系。目的是為了諷刺老師原本告訴她，對於校內糾紛，調查後會給一個交代，最後變成「膠帶」。事後老師察覺惡作劇，因此報警處理。

檢察官原認為情節輕微，聲請簡易判決處罰，但法院改為通常審理程序。但在審理期間，方姿雅卻在臉書上說法官是「川劇變臉」，要她開庭時態度不要這麼輕浮，否則法官也不會一直給機會；她認為法官是合法恐嚇她，還將此對話分享在有萬人的社群。

法官覺得方姿雅行為汙衊司法形象，但最終法院認為，無論方姿雅主觀意圖如何，其冒名寄送包裹、偽造寄件資料的行為，已構成犯罪，因此依偽造私文書罪，判處方姿雅有期徒刑3月，可易科罰金。

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