竹北天坑案豐邑創辦人、總經理、副總被起訴 盼司法恢復清白

圖中遠方高樓樓頂有吊塔的建物，就是引發這次竹北天坑事件風暴的豐采520建案，（記者黃美珠攝）

2024/07/17 17:02

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地檢署今天針對豐邑機構「竹北天坑」事件，依刑法公共危險、偽造文書、偽證等罪嫌，一口氣起訴創辦人劉樹居、總經理邱崇喆、副總經理盧永吉以及基層工務人員和協力廠商7人，豐邑機構下午透過電子書面聲明表示，他們尊重檢調的看法，但諸多陳述與事實不符，未來期盼司法能早日釐清事實真相，恢復該公司清白與聲譽。

豐邑機構表示，關於檢調起訴內容，是依傳統工法檢視本建案，而非本案所施行的逆打工法，判斷上難免有所出入。本案也經超過3家的第3方專業技師公會鑑定，建築基地坍塌原因複雜，包含道路基礎回填有垃圾雜物，加上地下管線鋪設（電力、電信、自來水），雨水滲入路基，砂土沿管線流失，回填不實，肇致道路坍塌，非僅豐邑機構建築基地施工所造成。

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另外，本建案採逆打工法，地下室未完工前停工，都會加劇地層擾動造成坍塌風險，因此，豐邑機構多次陳情縣府能盡速讓他們搶險完成地下室工程，但仍遭縣府多次拒絕，至今仍在停工，停工日期已逾600多天。

而有關於偷工減料之指控，豐邑機構於地下工程改變為逆打工法，前後已追加超過2億多元的工程款，改變工法是為了確保周邊道路、鄰房安全無虞。

且此案商場投資額上百億，絕無可能為了減少數千萬的支出，至數百億的投資案於危險的理由，檢方僅指出改變工法所減少之費用，但忽略了因此而增加的額外費用，改變工法決不是為了偷工減料，而是因應現場開挖情形所做的調整。

豐邑機構再次強調，他們對於這次事件可能給公眾帶來的困擾深表歉意。他們承諾將竭盡全力，配合相關部門的調查，並盡快釐清真相，承諾將承擔應負之責，絕不逃避責任，給社會一個負責任的交代，請大家放心，也非常感謝大家。

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