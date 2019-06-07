西班牙將94名台灣詐騙犯引渡中國 我法務部：強烈遺憾

2019-06-07 17:52

〔記者張文川／台北報導〕今天傳出西班牙昨將在當地逮獲的我國籍94名電信詐騙嫌犯引渡至中國，法務部對此回應指出，對於中國持續枉顧我方司法管轄權，以及共同打擊犯罪，以利兩岸人民權益的作為，表達「強烈遺憾」。

法務部指出，本件逮捕的94名台籍嫌犯，原本相關案件從2016年起，就由台中地檢署偵辦中，中檢為了順利偵辦，同年12月底由主任檢察官率檢察官、刑事警察局人員趕赴西班牙，由外交部、駐西班牙代表處協助，與當地相關機關聯絡，並接洽刑事司法合作事宜；法務部也在2017年1月至3月間，分別向西班牙提出引渡及司法互助請求，希望能取得相關犯罪事證，並要求引渡回台追訴、審判，但西班牙直到近日才回復。

引渡案件進行期間，法務部多次與外交部共同研擬相關引渡問題的法律意見，送請西班牙參考，並透過駐西代表處向西班牙表達應該依我方所提的引渡請求，將涉案國人交由我國偵查機關偵辦。

此外，法務部也在歐盟人權諮商會議中，呼籲歐盟轉知會員國應充分保障在境內遭關押的我國國民人權；然而，西班經過行政、司法、行政3階段的引渡程序、憲法法院保護程序、內政部政治庇護程序後，仍在本月6日將94名國人引渡至中國。

法務部指出，對於此類涉及第3國的兩岸跨境電信詐騙，只有透過緊密的司法合作，才有可能徹底掃除犯罪集團，將幕後主嫌繩之以法，大陸一再罔顧合作打擊犯罪的必要性，屢屢直接將涉嫌台灣人送往中國，絲毫無助於偵辦龐大的幕後犯罪集團，徒然使跨境犯罪份子坐享漁利。

據法務部了解，被引渡到中國的94人，目前人身自由受到中國限制，法務部已立即要求中國應儘速依據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」第12條規定，就本件涉嫌人的人身自由受限制事項，通報我方，以維護嫌疑人的人身安全與訴訟權益。

法務部強調，打擊跨境詐騙是國際社會的共同目標，呼籲國人應該體認，犯罪者最終必然難逃法律制裁，檢察機關也必當嚴格追訴、懲罰此類犯罪，切莫抱持僥倖心態，詐騙除了害人害己，更損傷臺灣形象，也再次呼籲中國政府應重視兩岸人民權益，積極與台灣合作，共同打擊犯罪，並尊重我國的司法管轄權，讓涉案的台灣人民回台接受應有的法律制裁，方屬正辦。

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