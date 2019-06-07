西班牙再遣送台嫌至中國受審 外交部嚴正關切

2019-06-07 16:06

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對西班牙再次將涉及跨國電信詐騙的台籍嫌犯遣送中國，外交部今表示，對於西班牙法院執意將台嫌引渡中國的決定，表達強烈遺憾與嚴正關切。外交部並呼籲，西班牙政府應秉持人道精神及人權原則，基於共同打擊跨國犯罪，與我國務實合作，以妥善處理類此案件。

中國媒體報導，西班牙警方今日凌晨向中國警方移交94位涉及跨國電信詐騙的台灣嫌犯，班機今從西班牙馬德里飛往北京。此案發生於3年前，涉案人共237名，至今分批押解至中國的台籍嫌犯已有200多人。

外交部表示，本案國人是因中國向國際刑警組織申請發布紅色通報而於105年12月間遭西國警方逮捕，外交部對於本案西班牙法院前就全數涉案國人做出同意引渡中國的判決，以及西國政府忽略聯合國人權高級專員辦公室107年5月發布新聞呼籲西國立即停止將我國人引渡中國、未考量中國人權紀錄不佳而我國人有可能遭受不公平審判的風險、未盡充分調查等情，而執意做出引渡中國的決定，表達強烈遺憾。

外交部說，我國人雖委請律師分向西國內政部及憲法法庭依法申請「庇護」及提出「保護」，但終未獲西國政府正面回應。外交部強調，關於國人在歐洲地區相關國家因案遭中國透過國際刑警組織發布紅色通報而遭當地國逮捕及引渡中國，所生侵害人權疑慮一事，已在今年5月召開的「臺灣與歐盟第二屆人權諮商會議」，向歐盟重申必須保護在歐盟境內遭關押或繫獄國人人權的明確立場。

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