94名台籍詐騙犯從西班牙押解到中國 最重可判終身監禁

2019-06-07 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙警方於今日清晨7時左右，向中國警方移交94名台灣詐騙犯，這些嫌犯涉嫌冒充檢調機關人員，在中國進行網路電信詐騙，這次行動是西班牙和中國合作，引渡罪犯人數最多的一次。

根據《新京報》報導，他們通常選擇在東南亞、太平洋島國甚至非洲、歐洲等地設立詐騙據點，利用網路進行詐騙，冒充中國公安或法院機關人員，謊稱被害人涉嫌刑事案件，騙被害人將資金轉入指定帳戶，之後透過洗錢將贓款移轉至詐騙集團手中。從2016年3月以來，詐騙集團在中國境內以高薪招募話務人員，到西班牙設立犯罪據點行騙。

報導指出，這些話務人員出境所需的機票、簽證，伙食費用均由犯罪集團支付，話務人員抵達西班牙以後，護照和手機統一收起保管，由專人統一管理，也不得外出和外界聯繫，以免洩露行蹤。經統一培訓後開始詐騙行動，月領約人民幣5000元（約台幣2萬元）薪資，且按參與犯罪的詐騙金額收取一定比例的獎金。此集團於3年前行騙以來，涉案金額高達1.2億人民幣（約台幣55億）。

據報導，中國與西班牙聯手展開「長城行動」追緝嫌犯，2016年底，中西警方逮獲犯罪嫌疑人237名，西班牙已分批引渡225名嫌犯，其中台灣犯罪嫌疑人218名，據《中華人民共和國刑法》，詐騙公私財物最重可判無期徒刑，但不涉及死刑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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